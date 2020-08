02.09.2020 – 3D-Druckerführerschein in der Stadtbibliothek

Bielefeld (bi). Am Mittwoch, 2. September, führt die Stadtbibliothek in die Nutzung des 3D-Druckers der Bibliothek ein. Alle Teilnehmer erlangen nach der Veranstaltung den 3D-Druckerführerschein und damit die Berechtigung den 3D-Drucker der Stadtbibliothek eigenständig zu nutzen. Die Veranstaltung im Veranstaltungssaal SO2 in der Stadtbibliothek am Neumarkt (Eingang Kavalleriestraße) beginnt um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist erforderlich über die www.stadtbibliothek-bielefeld.de