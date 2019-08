Zum 6. Mal findet das Fest „Osnabrück unter Dampf“ statt

Zum 6. Mal findet am 01.09.2019 von 10-18 Uhr das Fest „Osnabrück unter Dampf“ statt

Neben Dampflokomotiven u.a. der Baureihe 78 und 52 werden auch viele andere Lokomotiven erwartet , so z.B. der Baureihen 212, 216, 260, 140, 144 ,Turmtriebwagen und einiges mehr. Den Besucher erwartet nicht nur den ganzen Tag vielfältiger Eisenbahnbetrieb wie Rangieren oder Zugfahrten, sondern er kann auch aktiv an Themenfahrten teilnehmen.

Osnabrück. So gibt es z.B. drei Mal die Möglichkeit mit einem 2-Wagen-Zug vom Zechenbahnhof Piesberg auf der Hüttenbahn in Richtung Georgsmarienhütte zu fahren und dieses in besonderen Wagen des DB-Eisenbahnmuseums aus Koblenz.

Die Abfahrtzeiten sind ab Zechenbahnhof um 10.20 Uhr / 13.20 Uhr / 16.20 Uhr , die Fahrkarten kosten für die Hüttenbahnfahrt bei Erwachsenen 15 €, Kinder zahlen 5 € oder alternativ gibt es für 35 € die Familienkarte. Oder man kann mit einem „Preußenzug“, gezogen von der Dampflokomotive Stettin der Museumseisenbahn Minden, in Richtung Osnabrück Hafen fahren und von dort aus in einem kleinen Triebwagen an einer Werkstattbesichtung der NordWestBahn teilnehmen. Fahrkarten für diese Züge gibt es am 01.09.2019 auf dem Veranstaltungsgelände oder bereits schon am Samstag, 31.08.2019 zwischen 14.00 und 18.00 Uhr in der Information/Fahrkartenausgabe im Zechenbahnhof – es lohnt sich schnell zu sein, denn das Kontinkent kann pro Fahrt schnell begrenzt sein

Aber auch Pendelzüge wird es im Stundentakt mit unterschiedlicher Lokbespannungen geben, so dass die mit dem Zug anreisenden Besucher vom Osnabrücker Hauptbahnhof aus das Gelände am Piesberg im Zechenbahnhof bequem und kostengünstig erreichen können. Die Abfahrtzeiten sind ab Osnabrück HBF ( vsl. Gleis 11 ) immer um 9.35 Uhr – stündlich bis 18.35 Uhr – ( Altstadt immer 3 Min später ) zurück geht es ab Zechenbahnhof um 10.05 Uhr bis 18.05 Uhr. Fahrkarten für die Pendelfahrten ( Hin- und zurück ) kosten für Erw. 10 € / Kinder 5 € oder Familienkarte 25 € . Fahrkarten erhält man im Zug bei Zugbegleitpersonal/Schaffner Der Eintritt ( nicht in den Fahrkartenpreisen enthalten ) auf das Gelände kostet für Erwachsene 5 € / Kinder von 0-13 Jahre sind frei !!

Auf dem Gelände erwartet den Besucher neben den vielen kulinarischen Ständen auch Infostände der NordWestBahn, der Stadtwerke/Hafenbahn Osnabrück sowie der von DB-Cargo, denn hier werden neben den vielen Berufen bei der Bahn auch diese Aussteller als möglichen Arbeitgeber vorgestellt, auch die Osnabrücker Firma Dena wird als Hersteller von Material für Eisenbahnoberbau ausstellen. Für die Kinder ist die Kinderdampfeisenbahn in Betrieb.Oldtimerbusse werden ausgestellt und die Ein Besuch der sich für die ganze Familie lohnt, denn alle Einrichtungen des Piesberges sind an diesem Tage geöffnet, wie Industriemuseum und Feldbahn sowie das Gesellschaftshaus.