Wandern im Bürener Land

Wandertermine 2018 stehen fest

Büren. Auch im kommenden Jahr hat das Bürener Land einiges an Wanderterminen zu bieten. Die Touristik-Gemeinschaft hat gemeinsam mit dem SGV und zahlreichen ehrenamtlichen Wanderführern ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Online kann eine Vorabveröffentlichung bereits unter www.bueren.de eingesehen werden. In gedruckter Form erscheint das Wandermagazin Ende Januar 2018.

Los geht es am Freitag, 05. Januar, mit einer Wanderung der Gruppe „Geh mit uns“. Treffpunkt für die rund 12 km lange Wanderung ist um 08:45 Uhr an der Stadthalle Fürstenberger Straße 1a, in 33142 Büren. Die Gruppe organisiert diese Wanderungen alle 14 Tage, sodass die nächste Veranstaltung am Freitag, 19. Januar, stattfindet. Treffpunkt ist immer um 08:45 Uhr an der Stadthalle Büren.

Eine Fackelwanderung für Familien mit Wanderführer Norbert Schüth findet am Samstag, 06. Januar, in Brenken statt. Treffpunkt ist um 18:00 Uhr an der Kirche, Kilianstraße 38 in 33142 Büren-Brenken. Fackeln können zu Beginn der rund 3 km langen Wanderung für 1,50 Euro erworben werden. Anschließend findet ein Abschluss bei Bratwurst und kalten sowie warmen Getränken statt.

Eine Wanderung für Senioren startet am Montag, 08. Januar, um 09:00 Uhr ab der Schützenhalle Steinhausen, Schulstraße 9.

Der Heimatverein Steinhausen organisiert am Sonntag, 14. Januar, eine Winterwanderung mit Einkehr. Treffpunkt für die ca. zwei stündige Wanderung ist um 13:30 Uhr an der Schützenhalle Steinhausen, Schulstraße 9 in Büren-Steinhausen. Anschließend werden Glühwein und weitere Getränke angeboten.

Foto: Stadt Büren