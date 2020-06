VHS-Kurs in Dornberg

Raus aus dem Büro, ab zum Waldbaden

Bielefeld (bi). Die VHS-Nebenstelle Dornberg lockt jetzt mit einem besonderen Angebot in den Teutoburger Wald. Beim so genannten Waldbaden – die Idee stammt aus Japan – tauchen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit allen Sinnen in die Atmosphäre des Waldes ein, um zu entspannen. Japanische Waldmediziner haben zahlreiche Studien veröffentlicht, die belegen: Ein regelmäßiger und bewusster Aufenthalt im Wald fördert aktiv und nachhaltig die Gesundheit und wirkt wohltuend und ausgleichend auf Körper, Seele und Geist. Das Kursangebot findet vom 10. Juni bis 8. Juli immer mittwochs in der Zeit von 17 bis 19:30 Uhr (5 Termine) statt. Treffpunkt ist der Parkplatz Restaurant Schwedenfrieden, Zur Schwedenschanze 75. Anmeldung und Information bei der VHS Bielefeld, im Internet auf www.vhs-bielefeld.de oder telefonisch unter 51-3008.