Studierende der Hochschule OWL präsentieren ihre Entwürfe

Detmold. Noch bis zum 27. April 2018 werden konkrete Vorschläge für das Gebäude des ehemaligen Fliegerhorstes von Architekturstudentinnen und Architekturstudenten des 3. Semesters der Detmolder Schule für Architektur, Innenarchitektur und Stadtplanung im Rathaus ausgestellt.

Bei der Ausstellungseröffnung zeigte Bürgermeister Rainer Heller auf, dass man zwischen dem Anspruch, der bereits da ist, und den Vorstellungen, die man für dieses Gebäude hat, eine Brücke schlagen muss: Was kann mit einem solchen Ensemble gemacht werden? „Man kann den Block für Wohnzwecke zur Verfügung stellen, aber es sollte ebenfalls Raum für andere Zwecke gegeben werden“, so Bürgermeister Heller. Die Studierenden sollten daher eine Nutzung finden, die einen Mehrwert für Hohenloh und Detmold verspricht, und dabei die vorhandene Struktur des Gebäudes an heutige Lebensverhältnisse anpassen.

Dafür stellten die Studierenden konkrete Analysen des Gebäudes und der Umgebung an, unter anderem zu Atmosphäre, Stimmung, Bodenbelägen und Fassaden. Dazu konnten und sollten die Studierenden kreativ und experimentell an das Projekt herangehen und sich auch über die eine oder andere (Denkmal-)Richtlinie hinwegsetzen. Entstanden sind insgesamt 30 Entwürfe von 80 Studierenden – die Ausstellung zeigt eine Auswahl dieser Entwürfe.