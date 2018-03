Stipendiatin für Junge Kunst eröffnet ihre Abschlussausstellung mit einer Performance

Lemgo. Am Sonntag, 18. März 2018 wird in der Städtischen Galerie Eichenmüllerhaus, Braker Mitte 39 in Lemgo um 11.30 Uhr die Ausstellung „Y2K17“ der aktuellen Stipendiatin für Junge Kunst der Alten Hansestadt Lemgo und der Staff Stiftung Lemgo, Maria Visser, eröffnet. Die Ausstellung und das dazu erscheinende CHIC Magazin bilden den Schlusspunkt ihres einjährigen Stipendiumsaufenthaltes in Lemgo.

Die künstlerische Arbeit von Maria Visser besteht aus drei Hauptbereichen: Performance, Skulptur und Magazinarbeit. Während der Residenz in Lemgo hat sie zwei Modekollektionen entworfen, welche jugend- und subkulturelle Erscheinungsmerkmale aufgreifen. Diese Kollektionen wurden für die neue und zur Ausstellung erscheinende Ausgabe des CHIC Magazins abgelichtet. Sie verweisen auf urbane und alltägliche Räume außerhalb der Ausstellung. Year 2 Kilo 17 ist der Ausstellungs- und Magazintitel – er ist eine Zeitkapsel!

Zur Eröffnung wird die Kollektion in einer Tanzperformance präsentiert, die in Zusammenarbeit mit dem Choreograph und Tänzer Dhélé Tchekpo Agbetou und seiner Wake Up O.W.L. Company, unterstützt von der DansArt Academy Bielefeld, entstand.

Foto: Maria Visser