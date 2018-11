Steuersprechstunde für Gründer

Kostenlose Beratung am 23. November

Kreis Gütersloh. Die pro Wirtschaft GT bietet regelmäßig Steuersprechstunden für Gründer an: Steuerexperten informieren kostenlos über grundlegende Fragen zum Steuerrecht. So können Gründer und Interessierte in halbstündigen Einzelgesprächen ihre Fragen beispielsweise zu geeigneten Rechtsformen, Umsatz- und Gewerbesteuer, Einkommenssteuer, Körperschaftssteuer oder Lohnsteuer klären. Die nächste Steuersprechstunde findet in Kooperation mit der Kanzlei Rüting aus Gütersloh am Freitag, 23. November, zwischen 14 und 16 Uhr statt in den Räumen der pro Wirtschaft GT statt.

In diesem Jahr wurden an insgesamt fünf Terminen Steuersprechstunden mit unterschiedlichen Kanzleien angeboten. Alle beteiligten Kanzleien sind Mitglied der Wirtschaftsinitiative Kreis Gütersloh e.V.

Verbindliche Terminvereinbarungen besprechen Gründer mit Aleksandra Blagojević, Telefon 05241 851089, E-Mail HYPERLINK „mailto:a.blagojevic@prowi-gt.de“ a.blagojevic@prowi-gt.de.

Weitere Informationen und die Dienstleistungen und Beratungsangebote der Kreiswirtschaftsförderung gibt es auf HYPERLINK „http://www.prowi-gt.de“ www.prowi-gt.de.