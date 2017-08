Sportökonomen aus aller Welt tagen an der Universität Paderborn

Paderborn. Vom 30. August bis 1. September veranstaltet die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Paderborn die 9. European Conference on Sport Economics Die 2010 in Köln gegründete Vereinigung der europäischen Sportökonomen (ESEA – European Sport Economics Association) verfolgt das Ziel, den Austausch zwischen Wissenschaftlern und Praktikern in diesem stark wachsenden Bereich zu fördern. Dazu dient auch die regelmäßig stattfindende Konferenz, die in diesem Jahr vom Lehrstuhl für Organisations-, Medien- und Sportökonomie unter Leitung von Prof. Dr. Bernd Frick, Universität Paderborn, organisiert wird. Wie in jedem Jahr werden an den drei Konferenztagen mehr als 60 Beiträge von Teilnehmern aus allen fünf Kontinenten vorgestellt. Daneben werden mit den Professoren John Siegfried (Vanderbilt University, USA, und University of Adelaide, Australien) und Paul Downward (Loughborough University, GB) zwei herausragende Keynote Speaker erwartet.

Im Vorfeld der Konferenz findet am 29. und 30. August ein Doktorandenworkshop statt, in dessen Rahmen PD Dr. Pamela Wicker (Deutsche Sporthochschule Köln) und Prof. Dr. Paul Downward jeweils einen Workshop für Nachwuchswissenschaftler/-inne n anbieten werden. Weitere Informationen zur Konferenz im Web: www.upb.de/esea2017. Kontakt Organisationskomitee ESEA:

esea2017@mail.upb.de