Sergio Gucciardo wechselt zum SV Lippstadt

Lippstadt. Auf Wunsch des Spielers hat der SCP07 in gegenseitigem Einvernehmen die Leihe von NachwuchsstĂĽrmer Sergio Gucciardo an den Regionalligisten Alemannia Aachen beendet. Der Youngster schlieĂźt sich ebenfalls auf Leihbasis dem Regionalligisten SV Lippstadt an.