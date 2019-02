Saisonauftaktmit dem Schlemmerexpress

Kreis Lippe. Am Samstag, den 30. März rollt der Schlemmerexpress der Landeseisenbahn Lippe wieder durch Nordlippe. Küchenchefin Cilly Hausdorf und Ihr Team servieren auf der gut vierstündigen Fahrt Krustenbraten mit Bayrisch Kraut.

Zum Dessert gibt es einen Schlemmerbecher. Im Preis von 35 Euro je Person ist zudem eine Flasche Detmolder Pilsener enthalten. Die Fahrt startet um 17 Uhr am Bahnhof Bösingfeld, Am Bahnhof 1 in 32699 Extertal und führt bis nach Dörentrup und wieder zurück.

Ab dem 1. April enden die Zugfahrten der LEL vorerst in Barntrup. Durch den geplante Neubau einer Eisenbahnbrücke für die Nordumgehung Barntrup werden die Nordlippischen Eisenbahnfreunde mit ihren historischen Zügen voraussichtlich erst wieder im Herbst bis nach Dörentrup fahren können.

Anmeldungen und weitere Informationen zum Schlemmerexpress unter

www.landeseisenbahn-lippe.de oder telefonisch unter 05262 409904 (Mi, 18-20 Uhr).