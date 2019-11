ÖKOPROFIT startet mit Nachhaltigkeitscheck

Bielefeld. Anfang kommenden Jahres startet ÖKOPROFIT, die Umwelt- und Nachhaltigkeitsberatung für Unternehmen, zum dritten Mal in der Regiopolregion Bielefeld. Daran beteiligt sind die Städte Bielefeld, Gütersloh, Halle, Herford, Spenge, Steinhagen, Verl und Werther. Nachdem seit 2003 über 120 Betriebe erfolgreich durch die Stadt Bielefeld begleitet wurden, nutzen nun die Kommunen der Regiopolregion das Projekt ÖKOPROFIT, um zusammen die ansässigen Betriebe zu beraten. Mit ÖKOPROFIT werden Unternehmen mit kompetenter Fachberatung auf Verbesserungs- und Einsparpotentiale geprüft. Die Beteiligung wird zertifiziert und kann auch als Einstieg in ein Energie-, Umwelt- oder Nachhaltigkeitsmanagement genutzt werden. Ziel ist es, Maßnahmen mit professioneller Hilfe umzusetzen – beim Wärme-, Strom- und Wasserverbrauch, Arbeits- und Betriebssicherheit, im Marketing und in der Mitarbeitermotivation.

Neu ist die Aufnahme eines Nachhaltigkeitschecks der Betriebe, mit dem individuell analysiert wird, wie die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen im betrieblichen Alltag umgesetzt werden können. Für interessierte Betriebe aus der Regiopolregion wird dazu am Mittwoch, 20. November, um 14 Uhr eine Informationsveranstaltung bei den von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel, Nazarethweg 7, angeboten. Das Besondere an ÖKOPROFIT ist die gemeinsame Schulung und die Vernetzung der teilnehmenden Betriebe in acht Workshops im Laufe eines Jahres. Parallel erhalten die Betriebe individuelle Beratungen im Betrieb. Geeignet ist ÖKOPROFIT sowohl für produzierende Unternehmen, als auch für Dienstleistungsbetriebe und soziale Einrichtungen. Interessierte Unternehmen können sich im Umweltamt der Stadt Bielefeld unter der Email-Adresse birgit.reher@bielefeld.de anmelden. Weitere Infos gibt es unter www.bielefeld.de (Stichwort ÖKOPROFIT).