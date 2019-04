Öffentliche Stadtführung am Samstag vor Ostern

Höxter. Bevor im Mai wieder die regelmäßigen Stadtführungen beginnen, bietet die Tourist- Information Höxter am Samstag, 20. April um 11.00 Uhr interessierten Bürgerinnen und Bürgern, Gästen und Neugierigen die Möglichkeit an einer Stadtführung teilzunehmen. Den Stadtführerinnen und Stadtführer ist es ein besonderes Anliegen, allen Teilnehmern die Geschichte der über 1000 Jahre alten Stadt, gespickt mit zahlreichen Anekdoten, unterhaltsam zu vermitteln. Nutzen Sie also die Chance, die Historie der prächtigen Adelshöfe und stolzen Bürgerhäuser kennen zu lernen und erfahren Sie alles Wissenswerte über die Stilelemente der Weserrenaissance. Kosten pro Person: 4,00 €. Treffpunkt: Historisches Rathaus

Weitere Informationen sind bei der Tourist-Information Höxter unter Nummer 05271/19433 oder im Internet unter www.hoexter-tourismus.de erhältlich.