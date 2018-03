Neue Fortbildungen beim Sportbund

Der sportliche April!

Bielefeld. Wer sich weiterbilden oder seine Ausbildungslizenz verlängern möchte, der findet beim Sportbund eine breite Palette von Qualifizierungsmaßnahmen. Im April kann man sich noch für folgende Fortbildungen anmelden:

Rückenfitness am Samstag, 14. April von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag, 15. April von 10 bis 14 Uhr, Qualifizierungszentrum Sportbund Bielefeld, August-Bebel-Straße 57. Viele Ideen für Kursstunden mit jungen und älteren Teilnehmern mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen sowie zahlreiche Variationen sind Inhalt dieser Fortbildung. Von A wie aufrechte Haltung über D wie Dehnen und P wie Psyche kommt man zu Z wie Zentrum stärken in dieser Fortbildung.

Outdoorsport von A bis Z am Samstag, 21. April von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag, 22. April von 11 bis 15 Uhr, Qualifizierungszentrum Top Vital, Otto-Brenner-Straße 45 in Bielefeld. Interessante Fitnesseinheiten in und mit der Natur werden in dieser Fortbildung erarbeitet: Zirkeltraining mit Baum und Co., kleine Lauftrainings sowie Treppen- und Zaunfitness. Außerdem kommen noch Kleingeräte wie Rubberband oder Widerstandsbänder zum Einsatz. In dieser Fortbildung wird es auf jeden Fall mal richtig anders zugehen, als sonst in der Sporthalle.

Teilnehmen können alle Kurs- und Übungsleitungen sowie Interessierte. Teilnehmer ohne Übungsleiterlizenz erhalten eine Teilnahmebescheinigung; Teilnehmer mit Übungsleiter C-Lizenz können mit einem Wochenendlehrgang ihre Lizenz verlängern.

Anmeldungen sowie weitere Informationen unter Tel. 0521 5251510 oder unter info@sportbund-qualifizierung.de sowie unter www.sportbund-qualifizierung.de

Über den Sportbund

Der Sportbund qualifiziert Spezialisten für Sport, Fitness und Bewegung. Er unterrichtet Übungsleiter und Trainer nah an der Praxis und mit viel Hintergrundwissen.