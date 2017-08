Naturschutzgebiet Hühnermoor und Klosterensemble Marienfeld

Kreis Gütersloh. Das Naturschutzgebiet Hühnermoor in Marienfeld ist eines der ältesten Naturschutzgebiete im Kreis Gütersloh und somit ein besonderes Highlight für Naturfreunde. Das Hühnermoor ist eines von vielen weiteren Ausflugszielen im Kreis Gütersloh, die die pro Wirtschaft GT in der Broschüre „Oh, wie ist das schön! – Sehenswürdigkeiten im Kreis Gütersloh“ zusammengefasst hat.

Das Naturschutzgebiet umfasst circa neun Hektar und ist für Radsportfreunde praktischerweise direkt am Europaradweg R1 gelegen. Im Hühnermoor wurde bis in die 1920er Jahre hinein noch Torf gestochen. Nun kann die einzigartige Natur bei Wanderungen genauer bestaunt werden. „Einen besonderen Einblick in das Naturerlebnis Hühnermoor bieten organisierte Führungen, die die Flora und Fauna und Geschichte des Naturschutzgebietes umfassend beschreiben“, erläutert Christina Thüte, Ansprechpartnerin für den Bereich Tourismus bei der pro Wirtschaft GT.

Und wer Natur mit Kultur verbinden möchte, kann darüber hinaus die spätromanische Abteikirche des Zisterzienserklosters Marienfeld besichtigen. Hier beeindruckt vor allem die aufwendig restaurierte Orgel von Johann Patroclus Möller aus dem Jahr 1751. „Auch der nach historischen Vorbildern angelegte Klostergarten ist sehr sehenswert“, betont Christina Thüte. Ebenso ist das Klosterensemble Marienfeld in der Broschüre „Oh, wie ist das schön! – Sehenswürdigkeiten im Kreis Gütersloh“ der pro Wirtschaft GT zu finden.

Die Broschüre kann auf www.erfolgskreis-gt.de kostenlos heruntergeladen oder bestellt werden. Eine Bestellung ist auch bei der pro Wirtschaft GT möglich. In der Broschüre finden sich jeweils kurze Beschreibungen der Sehenswürdigkeiten, die zudem in einer Übersichtskarte zusammengefasst sind. Dazu kommen viele weitere Empfehlungen zu Ausflugszielen in den Kommunen des Kreises Gütersloh.