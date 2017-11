moBiel gibt Tipps für die Adventszeit

Bielefeld. Die Zeit der Weihnachtsmärkte und der Weihnachtseinkäufe steht kurz bevor. Wer seinen Weihnachtsbummel entspannt starten möchte, sollte mit den Stadtbahnen und Bussen von moBiel in die Stadt fahren. Damit spart man Zeit, Geld und die nervenaufreibende Suche nach einem Parkplatz. Die Stadtbahnen 1, 2, 3 und 4 und die wichtigsten Bus-Linien fahren montags bis freitags bis 19 Uhr im 10-Minuten-Takt direkt in die Bielefelder Innenstadt. Seit Oktober endet samstags der 10-Minuten-Takt auf den vier Stadtbahnlinien und den Buslinien 21/22, 25/26, 135 und 138 zwei Stunden später als früher – gegen 20 Uhr statt gegen 18 Uhr. Dies erhöht das Fahrtenangebot am frühen Abend deutlich. Für Späteinkäufer und Weihnachtsmarkt-Bummler geht es in der Woche bis 23 Uhr im 15-Minuten-Takt weiter, auf einigen Linien sogar noch länger. Am Wochenende bieten sich außerdem die Nachtbusse an, die freitags und samstags stündlich ab 1:05 Uhr am Jahnplatz starten.

9 Uhr-Tagesticket

Am Morgen zum Brunch, später noch Geschenke einkaufen und am Abend zum Weihnachtsmarkt: In der Vorweihnachtszeit lohnt sich das 9 Uhr-Tagesticket ganz besonders. Auf dem Ticket für eine Person können sogar drei Kinder unter 15 Jahren mitfahren – und das innerhalb Bielefeld (Preisstufe BI) für insgesamt fünf Euro. Mit dem Gruppenticket für zwölf Euro können bis zu fünf Personen in Bielefeld fahren. Die Tickets gelten montags bis freitags ab 9 Uhr, samstags und sonntags den ganzen Tag für beliebig viele Fahrten.

Spenden und gewinnen mit dem moBiel-Adventskalender

Kleine Spende, große Wirkung: Im Dezember sammelt das Kundenzentrum Jahnplatz Nr. 5 Spenden für die Aktion Lichtblicke von Radio Bielefeld. Schon ab einem Euro Spende dürfen Kunden die Lostrommel drehen und gewinnen mit etwas Glück den Tagespreis. Die täglich wechselnden Gewinne befinden sich als Geschenke verpackt auf der Adventsbahn im Jahnplatz Nr. 5. Jeden Tag wird ein neues Paket geöffnet – am verkaufsoffenen Sonntag sogar sechs. Der jeweilige Tagespreis wird tagesaktuell auf moBiel.de veröffentlicht.

Längere Öffnungszeiten der Kundenzentren

An den Adventssamstagen schließt das Service Center moBiel erst um 16 Uhr. Auch während des verkaufsoffenen Sonntags am 17. Dezember hat das Service Center moBiel für die Fahrgäste von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Das Kundenzentrum Jahnplatz Nr. 5 schließt auch an den Adventssamstagen erst um 16 Uhr und hat am verkaufsoffenen Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet. An dem Tag ist der Weihnachtsmann da und verteilt süße Überraschungen.

Paket-Bus

Einen ganz besonderen Service bieten der Handelsverband Bielefeld und moBiel auf dem Jahnplatz an: Im Paket-Bus können Einkaufsbummler ihre Tüten, Taschen und Pakete zur kostenlosen Aufbewahrung abgeben – und unbeschwert weiterbummeln. Der Paket-Bus steht ab Samstag, 25. November und an allen Adventssamstagen jeweils von 10 bis 20 Uhr und beim verkaufsoffenen Sonntag am 17. Dezember von 12 bis 18 Uhr bereit.

Park & Ride

Wer sich die Parkplatzsuche in der Innenstadt sparen will, lässt sein Auto kostenlos an einem der fünf P&R-Parkplätze stehen und steigt dort in die Bahn um. Diese Parkplätze befinden sich an den Stadtbahnhaltestellen Babenhausen Süd, Schildesche, Milse, Sieker und Senne.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.mobiel.de.

Fotonachweis: moBiel | Tony Melvin