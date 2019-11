McAfee Germany GmbH ist neues Mitglied im SICP

Software Innovation Campus Paderborn

Paderborn. Das renommierte, auf Computer- und Netzwerksicherheit spezialisierte Unternehmen McAfee, das weltweit Software- und Hardwarelösungen für Geschäfts- und Privatkunden anbietet, ist neues Mitglied des SICP – Software Innovation Campus Paderborn an der Universität Paderborn. Aus Sicht der bisherigen Mitgliedsunternehmen des SICP sowie der Universität Paderborn ist McAfee eine perfekte Ergänzung des Forschungs- und Innovationsökosystems am SICP. „McAfee verstärkt mit seinem Know-how- und Technologieprofil in ausgezeichneter Weise unseren Kompetenzbereich Digital Security“, betonen Christoph Plass und Prof. Dr. Gregor Engels, die Sprecher des SICP. „Interessante Querbezüge gibt es aber auch in die anderen Kompetenzbereiche, beispielsweise zu Cyber-Physical- und Smart Systems in puncto Cloud-Edge-Strategie oder zu Software Engineering im Hinblick auf die Produktentwicklung bei McAfee“, ergänzt Dr. Stefan Sauer, Geschäftsführer im SICP.

Sichere Welt für Geschäfts- sowie Privatkunden

McAfee, bekannt als Hersteller von Antivirus-, Netzwerk- und Computersicherheitssoftware und -hardware, ist eines der weltweit führenden Cyber-Sicherheitsunternehmen, mit Lösungen vom Endgerät bis hin zur Cloud. Inspiriert durch die Stärke enger Zusammenarbeit entwickelt McAfee nach eigener Aussage Lösungen, um eine sicherere Welt für Geschäfts- sowie Privatkunden zu schaffen. Durch die Bereitstellung von integrierten Lösungen, die mit Produkten anderer Hersteller zusammenarbeiten, unterstützt McAfee Unternehmen und Organisationen dabei, Cyber-Umgebungen abzusichern, Bedrohungen zu erkennen und Schwachstellen zu beheben. Privatnutzern bietet das Unternehmen, dank Schutz auf allen ihren Geräten, einen sicheren digitalen Lebensstil – sei es zu Hause oder von unterwegs. Durch die Zusammenarbeit mit anderen Sicherheitsexperten führt McAfee das Vorgehen gegen Cyber-Kriminelle zugunsten aller.

McAfee Germany am Standort Paderborn

Seit 2008 ist McAfee Germany durch die Übernahme des Teams der ehemaligen Webwasher AG in Paderborn mit einem Software-Entwicklungsstandort präsent. Das Unternehmen ist langjähriger Spezialist im Bereich „Web Protection“, dessen Angebote von Software- und Hardware-Appliances bis hin zu Services, insbesondere im Cloud-Umfeld, reichen.

Für die Zukunft wird das derzeit noch 90-köpfige Team eine zentrale Rolle bei der Entwicklung der neuen „Unified Cloud Edge“-Strategie (UCE) einnehmen, die Anfang Oktober während McAfees großer Jahreskonferenz „MPOWER“ in Las Vegas angekündigt wurde. „Wir waren schon immer sehr innovativ und konnten auch Web-Security-Standards in der Industrie mitgestalten und prägen“, sagt Martin Stecher, Geschäftsführer und Entwicklungsleiter der McAfee Germany GmbH. „Die neue UCE-Strategie verlangt nun ein umso höheres Maß an Innovationen. Wir freuen uns daher sehr darauf, diese gemeinsam mit dem SICP – Software Innovation Campus Paderborn und den weiteren Mitgliedsunternehmen des SICP erforschen und umsetzen zu können. ‚Together is Power‘ ist McAfees Motto, denn wir wissen, dass sich größere Herausforderungen am besten gemeinsam lösen lassen.“

