Marktverlegung wegen des Strohsemmelfestes

Parkplatz Neues Tor ab Freitagnacht gesperrt

Wegen des Strohsemmelfestes in Lemgo findet der Wochenmarkt am Samstag, den 24.06.2017 nicht auf dem Marktplatz, sondern auf dem Parkplatz Neues Tor statt. Dieser wird daher vollständig gesperrt und steht in der Nacht von Freitag auf Samstag und am Samstag bis 15.00 Uhr nicht zum Parken zur Verfügung.

Verbotswidrig abgestellte Fahrzeuge müssen ab Freitag, 24.00 Uhr abgeschleppt werden, um die Durchführung des Wochenmarktes sicherzustellen.

Für die Beeinträchtigung wird um Verständnis gebeten.