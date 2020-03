Jugendreisen von ruf ab sofort klimaneutral

Erster Jugendreiseveranstalter garantiert CO₂-Ausgleich ohne Aufpreis

Bielefeld. Kunden sind mit ruf Jugendreisen ab sofort und ohne Aufpreis klimaneutral unterwegs. Als erster Veranstalter betreuter Jugendreisen garantiert ruf die zertifizierte CO₂-Kompensation aller gebuchten Beförderungsleistungen. Den CO₂-Ausgleich realisiert ruf Jugendreisen durch die Unterstützung verschiedener Projekte aus dem Portfolio der Nachhaltigkeitsagentur KlimaInvest Green Concepts GmbH aus Hamburg.

Was bedeutet klimaneutral?

Das Prinzip der Klimaneutralität basiert auf der Grundidee der Klimabalance. Treibhausgase wirken sich auf das globale Klima aus, egal wo auf der Welt die Emissionen entstehen. Für den Klimaschutz bedeutet das: Emissionen von Treibhausgasen an einem Ort lassen sich durch zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen an einem anderen Ort ausgleichen.

Wie funktioniert der garantierte CO₂-Ausgleich bei ruf?

In Zusammenarbeit mit KlimaInvest lässt ruf Jugendreisen die CO₂-Emissionen berechnen, die durch bei ruf gebuchte Beförderungsleistungen entstehen. Investitionen des Veranstalters in zertifizierte Klimaschutzprojekte gleichen diese CO₂-Emissionen aus. Die Projekte unterstützen zusätzlich auch die Menschen in den Projektländern dabei, sich eine Lebensgrundlage zu schaffen und ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Damit sind ruf Kunden garantiert klimaneutral und nachhaltig unterwegs.

Ist die Nachhaltigkeit der Klimaschutzprojekte geprüft?

KlimaInvest lässt alle Klimaschutzprojekte aus seinem Portfolio jährlich vom TÜV prüfen und zertifizieren. Damit ist von einer unabhängigen Organisation nachgewiesen, dass alle geförderten Projekte nachhaltig und ökologisch sinnvoll sind. Sie entsprechen einem der weltweit anspruchsvollsten Standards, dem Verified Carbon Standard und/oder dem ebenfalls besonders anspruchsvollen Gold Standard. ruf Jugendreisen unterstützt unter anderem ein Waldschutz- und Aufforstungsprojekt in Brasilien am Amazonas.

Wie sieht das Reiseangebot von ruf aus?

ruf Jugendreisen veranstaltet überwiegend Sommer-, Gruppen und Abireisen. Hinzu kommen Fern- und Städtereisen, Ski- und Snowboardreisen, Sprachreisen und vereinzelt Kreuzfahrten. Bei rund 90 Prozent der ruf Jugendreisen erfolgt die Anreise in modernsten Reisebussen.



Die ruf Jugendreisen GmbH & Co. KG mit Sitz in Bielefeld ist Europas führender Veranstalter für Jugendreisen. Die jährlich ca. 50.000 Gäste zwischen 11 und 23 Jahren können aus einem Ganzjahresprogramm wählen. Zum Angebot gehören überwiegend Sommer, Gruppen- und Abireisen. Hinzu kommen Fern- und Städtereisen, Ski- und Snowboardreisen, Sprachreisen und vereinzelt Kreuzfahrten. ruf Jugendreisen steuert weltweit 60 Destinationen an, darunter 20 exklusive ruf Camps, Clubs und Hotels. In den Urlaubsorten sorgen 1.200 geschulte Reiseleiter*innen für eine umfassende Betreuung und Organisation. Die Qualität und Sicherheit sowie die hochwertige Betreuung der Angebote sind mehrfach ausgezeichnet worden.

Mehr Infos:

www.ruf.de/service/klimaneutral