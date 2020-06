Johanneswerk: Ausbau des Angebots BeratungsWerk Pflege

Ein offenes Ohr und kundiger Rat für pflegende Angehörige

HERFORD (JW). Jede zweite pflegebedürftige Person, die zu Hause lebt, wird ausschließlich durch Angehörige betreut. Tendenz: steigend. Pflegende Angehörige sind deshalb von unschätzbarem Wert! Ihr Engagement ist zu Corona-Zeiten besonders gefragt, denn Hilfe ist gerade nur sehr eingeschränkt verfügbar.

Das BeratungsWerk Pflege steht diesen pflegenden Angehörigen bei! Erfahrene Pflegekräfte sind telefonisch erreichbar und haben offene Ohren für die individuelle Situation. Täglich in der Zeit von 9 bis 21 Uhr und samstags von 9 bis 16 Uhr nehmen sie unter der Telefonnummer 05221 / 10 35 800 Anrufe entgegen.

Aus der Praxis wissen die Fachleute des BeratungsWerk Pflege, welche Fragen, Schwierigkeiten oder gar Probleme auftauchen.

„Was ist zu tun bei herausforderndem Verhalten?“ Gerade Menschen mit einer Demenz leiden zunehmend unter den Kontakteinschränkungen und ein Mund-NaseSchutz verfremdet bekannte Gesichter.

„Kann ich mich von der Arbeit freistellen lassen, um mein Familienmitglied zu pflegen?“ „Wie bringe ich das auf den Weg, und habe ich dadurch Nachteile?“ „Wer hört sich einfach mal an, was ich tagsüber alles leiste, wo ich an Grenzen gerate, wie lange ich das überhaupt noch alles schaffen kann?“

Aber auch pflegefachkundige Fragen finden aktuell wenig Gehör: „Wie verhindere ich Druckstellen bei der Lagerung?“ „Wie sollte eine Flüssigkeitsbilanz geführt werden?“ „ Welche Techniken und Hilfsmittel gibt es für eine Mobilisation zwischen Bett, Sessel und/oder (Roll-) Stuhl?“

Rufen Sie an! – Das BeratungsWerk Pflege hält sich für alle Fragen bereit – auch zu Zeiten außerhalb Ihrer Erwerbs-/ Familien- oder Pflegearbeit, wochentags bis 21 Uhr. Tel: 05221 – 1035800 oder kontaktieren uns unter beratungswerkpflege@johanneswerk.de