Bielefeld. Gemeinsam wandern mit dem Sportbund! Wer Lust auf eine kleine Auszeit hat, der kann in der nächsten Zeit noch an folgenden Wanderungen teilnehmen: Wandern in und um Bielefeld am Sonntag, 24. März. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr an der Stadtbahn Haltestelle Lohmannshof.

Bärlauchfelder, Felswände und Leberblümchen, diese Frühlingswanderung beginnt am Sonntag, 31. März um 9.45 Uhr am Eingang der Kunsthalle, Nähe Adenauerplatz. Am Sonntag, 7. April geht es rund um Oerlinghausen, über die Nordroute. Treffpunkt ist um 10.45 Uhr in Oerlinghausen am Marktplatz an der Marktstraße. Das Etappenwandern auf den Wittekindsweg startet mit der ersten Tour am Samstag, 13. April.

Treffpunkt ist um 7.40 Uhr am Hauptbahnhof Bielefeld. Hin- und Rückfahrt wird gemeinsam mit dem Bus durchgeführt. Rückankunft in Bielefeld ist um 18 Uhr. Der Sportbund lädt schon jetzt zu dem kostenlosen Infoabend „Wandern 2019“ am Samstag, 6. April ab 17 Uhr im Berufskolleg für Gymnastik, an der August-Bebel-Straße 57 in Bielefeld herzlich ein. Eine Voranmeldung ist hierfür nicht notwendig.

Anmeldungen zu den Wanderungen sowie weitere Informationen erhält man in der Geschäftsstelle unter Tel. 0521 5251510 sowie unter info@sportbund-kurse.de oder unterwww.sportbund-kurse.de