Info-Veranstaltung: Neue Bachelorstudiengänge in Gütersloh

Gütersloh (fhb). Die Fachhochschule Bielefeld informiert am Dienstag, 30. Mai, 16 Uhr, in Gütersloh über die neuen Studiengänge „Digitale Logistik“ und „Product-Service Engineering“.

Am Studienort Gütersloh der Fachhochschule (FH) Bielefeld liegt der Fokus der Studiengänge auf dem Praxisbezug. In enger Kooperation mit regionalen Unternehmen werden hier seit sieben Jahren die praxisintegrierten Studiengänge „Wirtschaftsingenieurwesen“ und „Mechatronik/Automatisierung“ angeboten. Zum kommenden Wintersemester wird das Angebot um die praxisintegrierten Studiengänge „Digitale Logistik“ und „Product-Service Engineering” erweitert.

Was ist „Digitale Logistik“?

Die Logistik stellt das Schlüsselelement dar, um Kunden mit Produkten und geringen Transportkosten termingerecht zu beliefern. Dabei gewinnen digitale Informationsflüsse zunehmend an Bedeutung. Die Rückverfolgbarkeit von Einzelteilen und Produkten für Qualitätszwecke und die Abstimmung von Transport- und Produktionsmengen zur Optimierung der Auslastung von Fertigungsanlagen und Transportmitteln Aufgaben der Logistik können nur mit Hilfe digitaler Technologien bewältigt werden.

Hier setzt der Studiengang „Digitale Logistik“ an: Die Studierenden können die Materialflüsse und Informationsprozesse im Unternehmen gestalten, optimieren und insbesondere durch die Nutzung digitaler Technologien dafür sorgen, dass die richtige Menge der benötigten Gegenstände zum gewünschten Zeitpunkt in vorgesehener Qualität zur Verfügung steht.

Um einen Studienplatz zu bekommen, ist ein Kooperationsvertrag mit einem Unternehmen notwendig. Unter anderem suchen folgende Unternehmen zum Studienstart im August 2017 noch geeignete Bewerberinnen und Bewerber:

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG (Verl),

Heinrich Kühlmann GmbH & Co. KG (Rietberg),

Melos GmbH (Melle),

Franz Reinkemeier GmbH (Bad Arolsen).

Was ist “Product-Service Engineering”?

Die Bedeutung des Services und der Betreuung industrieller Anlagen haben in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Beispielsweise werden Abnutzungen in industriellen Anlagen automatisch registriert und Ersatzteile automatisch bestellt, um Störungen und Ausfälle zu vermeiden. Da die Produkte immer stärker individualisiert werden, sind solche Dienstleistungen und Services zu wichtigen Differenzierungskriterien im industriellen Wettbewerb geworden.

Um der Entwicklung dieser intelligenten Produkte gerecht zu werden, ist der Studiengang „Product-Service Engineering“ primär technisch orientiert. Im Fokus steht die Ausbildung in Elektrotechnik und Softwareentwicklung, damit die Studierenden lernen, systematisch produktbegleitende Dienstleistungen im engen Bezug zu technischen Produkten zu entwickeln. Dazu erwerben sie Grundlagen des Maschinenbaus und der Mechatronik zum Verständnis der Produkte sowie Grundlagen der Betriebswirtschaft.

Um einen Studienplatz zu bekommen, ist ein Kooperationsvertrag mit einem Unternehmen notwendig. Unter anderem suchen folgende Unternehmen zum Studienbeginn im August 2017 noch geeignete Bewerberinnen und Bewerber:

● Beckhoff Automation GmbH & Co. KG (Verl),

● multimatic iLSA Deutschland GmbH & Co. KG (Melle),

● Venjakob Maschinenbau GmbH & Co. KG (Rheda-Wiedenbrück),

● c-trace GmbH (Bielefeld).

In der Infoveranstaltung am 30. Mai, 16 Uhr, werden das Konzept und die Studieninhalte vorgestellt und Fragen zu Zulassungsvoraussetzungen und zum Bewerbungsverfahren beantwortet.

Ort: Studienort Gütersloh der FH Bielefeld, Schulstraße 10, 33330 Gütersloh.

Um Anmeldung bis 29. Mai wird gebeten: studium.guetersloh@fh-bielefeld.de, Telefon 05241 / 211 43 10.

www.fh-bielefeld.de/guetersloh