IHK: Förderkriterien für Soforthilfeprogramm präzisiert – mehr Antragsberechtigte

OWL. Die Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) zieht eine positive Zwischenbilanz zum Soforthilfeprogramm für Solo-Selbstständige und Kleinunternehmer. Bei der IHK Soforthilfe-Hotline sind am Freitag und Samstag vergangener Woche insgesamt über 1.300 Anfragen eingegangen und wurden durch das 25-köpfige IHK-Team beraten. „Die IHK begrüßt das Online-Antragsverfahren. Auch die technische Bereitstellung des Antrages scheint nach dem ersten großen Ansturm gut zu laufen“, sagt Harald Grefe, stellvertretender IHK-Hauptgeschäftsführer.

Seit dem Start des Soforthilfeprogramms am vergangenen Freitag werden die Förderkriterien fortlaufend präzisiert und im Sinne der Betroffenen großzügig nachjustiert, so dass sich der Kreis der Antragsberechtigten dadurch erweitert hat. Als Bespiele nannte Grefe den geänderten Gründungstermin des Unternehmens: So kann die Gründung nach der aktualisierten Regelung auch in diesem Jahr erfolgt sein, ursprünglich war der 1. Dezember 2019 der entscheidende Stichtag.

Neu ist auch, dass Rentner und Studenten unter bestimmten Bedingungen nicht kategorisch von der Förderung ausgeschlossen seien. Ebenfalls konnten bislang ALG II Bezieher keinen Antrag stellen, auch dies wurde geändert. Bei der Anzahl der Mitarbeiter war bislang die Zahl der am 31. Dezember 2019 Beschäftigten ausschlaggebend für die gewährte Förderhöhe. Bei saisonal stark schwankenden Mitarbeiterzahlen wie beispielsweise in Eisdielen ist nun auf den Jahresdurchschnitt abzustellen.

Verlängert wurde auch der Zeitraum, in dem der Antrag gestellt werden kann: Neuer Stichtag ist nun Sonntag, 31. Mai 2020.

Die IHK empfiehlt, auf der Website des NRW-Wirtschaftsministeriums https://www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020 die dort angekündigten fortlaufenden Anpassungen der Förderkriterien im Auge zu behalten und erneut zu überprüfen. Die IHK Soforthilfe-Hotline unter 0521 554-450 steht mit entsprechender Beratung zur Seite. Die Hotline ist in von montags bis donnerstags von 8.30 bis 17.00 Uhr erreichbar, freitags von 8.30 bis 15.00 Uhr.