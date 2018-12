Hilfe auf Knopfdruck

Johanniter bieten Hausnotruf-Einsatzdienst nun auch in Ostlippe an

Kreis Lippe/ Höxter. Ab sofort betreibt der Johanniter-Regionalverband Lippe-Höxter auch im lippischen Osten den Hausnotruf-Einsatzdienst mit Schlüsselhinterlegung. Rund um die Uhr sind speziell ausgebildete Mitarbeiter in der neuen Dienststelle in Barntrup in Bereitschaft. Bei einer Alarmierung durch die Hausnotruf-Zentrale ist der Johanniter-Hausnotruf-Einsatzd ienst so in kurzer Zeit bei Notrufenden aus Barntrup, Blomberg, Lügde, Dörentrup oder dem Extertal.

Der Alarm wird in der Hausnotruf-Zentrale ausgelöst, wenn der Kunde den Knopf an seiner Basisstation oder seinem mobilen Funksender drückt. In der Zentrale, die genau wie die Dienststelle in Barntrup, 24 Stunden und an 365 Tagen im Jahr besetzt ist, meldet sich ein Mitarbeiter, der per EDV alle notwenigen Informationen zum Notrufenden direkt vorliegen hat. Handelt es sich um einen Notfall, wird umgehend der Hausnotruf-Einsatzdienst alarmiert. „Für viele Kunden ist es wichtig, dass im Notfall professionelle Hilfe kommt. Zudem möchten sie weder Nachbarn noch Kinder „belästigen“, weshalb sich immer mehr Kunden für das Komfort-Paket der Johanniter entscheiden“, erklärt Gaby Nordahl, die den Hausnotruf für den Regionalverband Lippe-Höxter leitet. „Hier sind wir froh, nun auch im Ostlippischen, die Möglichkeit der Schlüsselhinterlegung anbieten zu können,“ so Nordahl weiter.

Der Hausnotruf-Knopf darf immer gedrückt werden: Egal, ob es sich um einen Sturz, eine Schnittverletzung oder einen Einbruch handelt. Nicht nur ältere oder alleinlebende Menschen nutzen das Angebot – auch jüngere Menschen, bei denen die Gefahr besteht, in eine hilflose Lage zu geraten, bietet der Hausnotruf die Möglichkeit, das Leben zu Hause sicherer und leichter zu gestalten.„Unser jüngster Kunde ist 23 Jahre alt,“ sagt Gaby Nordahl. Erkrankungen wie Epilepsie, Asthma, Tumore oder körperlichen Einschränkungen erzeugen laut Nordahl häufig die Angst, sich im Notfall nicht alleine helfen zu können. Hier könne der Hausnotruf der Johanniter schnelle und kompetente Hilfe leisten.

Über den Hausnotruf der Johanniter informiert Gaby Nordahl und ihr Team unter Telefon: 05231 20113. Vor Weihnachten gibt es derzeit auch ein besonderes Hausnotruf-Angebot zum Verschenken.