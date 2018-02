Gütersloher Frühling 2018

Ein Heidedorf zieht in die Innenstadt

Der Gütersloher Frühling steht bevor. Und das heißt, dass die beliebte Parklandschaft wieder Einzug in die Innenstadt hält. Die Gütersloh Marketing GmbH und die Werbegemeinschaft Gütersloh e.V. lassen vom 22. März bis zum 6. Mai zusammen mit den Gütersloher Experten der grünen Branche den Berliner Platz erblühen.

Die Parklandschaft, die von den Unternehmen Varnholt- Grün mit System und Schröder & Setter gestaltet wurde, widmet sich in diesem Jahr dem Thema „Heidedorf“. Darin spiegelt sich der Ursprung Güterslohs wieder, der Dank des kreativen Ideenreichtums der Garten- und Landschaftsbauer perfekt umgesetzt wurde und die Parklandschaft zum einladenden Aufenthaltsort für Gütersloher und Besucher macht. Auch der Kolbeplatz bekommt einen Frischekick und lädt auf der hier angelegten Rasenfläche zum Verweilen ein. Die Firmen Die Baustoff-Partner, Gütersloher Wertstoffzentrum und Rasenhof Wullengerd unterstützen die Umsetzung der Grünflächen auf den beiden zentralen Gütersloher Plätzen.

Zum Eröffnungswochenende des Gütersloher Frühlings vom Donnerstag, dem 22. März bis zum Sonntag, dem 25. März, werden die Straßenzüge wieder mit kreativ gestalteten Blütenblatt-Ellipsen dekoriert. Gütersloher Gartenbetriebe und Floristen überzeugen jedes Jahr aufs Neue mit ihrer ganz persönlichen Gartenkunst im Kleinformat. Bürgermeister Henning Schulz und Gabriele Conert aus dem Vorstand der Werbegemeinschaft Gütersloh e.V. eröffnen den Gütersloher Frühling am Donnerstag, dem 22. März, um 16 Uhr auf dem Berliner Platz.

Am 25. März findet dann von 13 bis 18 Uhr der erste verkaufsoffene Sonntag 2018 statt. Beim Bummel durch die Geschäfte kann man sich vom Gütersloher Blütenmeer beim Kauf der neuen Frühjahrsmode inspirieren lassen. Und zwischendurch Gütersloher Gastlichkeit mit Blick ins Grüne genießen. Das Gasthaus Roggenkamp ist auf dem Berliner Platz aktiv. Auch das Stadtmuseum, die Apostelkirche, die Stadtbibliothek und die Martin-Luther-Kirche bieten an den vier Eröffnungstagen ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.

Das Programm zum Eröffnungswochenende Bunte Straßen laden zum Einkaufen ein

Am Eröffnungswochenende des Gütersloher Frühlings lädt der erste verkaufsoffene Sonntag 2018 von 13 bis 18 Uhr zum Bummeln und Shoppen zwischen farbenfrohen Blumen in Frühlingsstimmung ein.

Rasenfläche auf dem Kolbeplatz

Auf dem Kolbeplatz entsteht zum Gütersloher Frühling ein zweites „grünes“ Zentrum. Von Donnerstag, dem 22. März an laden auf der dort installierten Rasenfläche sechs Wochen lang Liegestühle zum Relaxen ein. Umgekehrt kann man von der anliegenden Gastronomie, etwa dem Café Glasenapp, den Ausblick aufs Grüne genießen. Für die Verlegung des Rollrasens sorgt der Rasenhof Wullengerd. Zusammen mit den Gütersloher Unternehmen andre WERTERHALTER unddem Gütersloher Wertstoffzentrum ist die Umsetzung und Pflege der grünen Fläche auf dem Kolbeplatz in guten Händen. Eine große Auswahl an heimischen Produkten bieten die Wochenmarktstände am Donnerstag, dem 22. März, und am Samstag, dem 24. März, auf dem Kolbeplatz. Auf dem Kolbeplatz entsteht zum Gütersloher Frühling ein zweites „grünes“ Zentrum. Von Donnerstag, dem 22. März an laden auf der dort installierten Rasenfläche sechs Wochen lang Liegestühle zum Relaxen ein. Umgekehrt kann man von der anliegenden Gastronomie, etwa dem Café Glasenapp, den Ausblick aufs Grüne genießen. Für die Verlegung des Rollrasens sorgt der Rasenhof Wullengerd. Zusammen mit den Gütersloher Unternehmen andre WERTERHALTER unddem Gütersloher Wertstoffzentrum ist die Umsetzung und Pflege der grünen Fläche auf dem Kolbeplatz in guten Händen. Eine große Auswahl an heimischen Produkten bieten die Wochenmarktstände am Donnerstag, dem 22. März, und am Samstag, dem 24. März, auf dem Kolbeplatz. Tipps und Tricks für den heimischen Garten

Der Gartenguide informiert nicht nur ausführlich über alle Programmpunkte und Themen zum Gütersloher Frühling, sondern enthält zusätzlich viele Tipps und Tricks der teilnehmenden Betriebe aus der grünen Branche für den heimischen Garten. Das Sondermagazin von GÜTSEL ist unter anderem im ServiceCenter der Gütersloh Marketing GmbH, bei den teilnehmenden Betrieben sowie am Info-Stand von „Die 3 an der A2” vom 22. bis zum 25. März erhältlich.

Blütenträume ohne Grenzen

Während des Eröffnungswochenendes ist auch wieder der Informationsstand „Die 3 an der A2“ auf dem Berliner Platz. Hinter „Die 3 an der A2“ verbirgt sich eine gemeinsame Werbekampagne der drei Städte Gütersloh, Rheda-Wiedenbrück und Oelde. In ihrem Mittelpunkt stehen der Botanische Garten in Gütersloh, der Flora-Westfalica-Park in Rheda-Wiedenbrück und der Vier-Jahreszeiten-Park in Oelde. Auf dem Informationsstand werden u.a. die Angebote und Erlebnisse in den Parks vorgestellt. Am Samstag und Sonntag gibt es hier außerdem Bastelaktionen für die Junioren. Während des Eröffnungswochenendes ist auch wieder der Informationsstand „Die 3 an der A2“ auf dem Berliner Platz. Hinter „Die 3 an der A2“ verbirgt sich eine gemeinsame Werbekampagne der drei Städte Gütersloh, Rheda-Wiedenbrück und Oelde. In ihrem Mittelpunkt stehen der Botanische Garten in Gütersloh, der Flora-Westfalica-Park in Rheda-Wiedenbrück und der Vier-Jahreszeiten-Park in Oelde. Auf dem Informationsstand werden u.a. die Angebote und Erlebnisse in den Parks vorgestellt. Am Samstag und Sonntag gibt es hier außerdem Bastelaktionen für die Junioren. Martin-Luther-Kirche

Veranstalter: Evangelische Kirchengemeinde Gütersloh

Öffnungszeiten: Donnerstag/Freitag 13 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 18 Uhr, Sonntag 13 bis 19 Uhr

Die Frauenhilfe Gütersloh lädt am Sonntag, dem 25. März von 14 bis 17 Uhr zum „Kirchen-Café” in die Martin-Luther-Kirche ein. Um 18 Uhr findet ein Gottesdienst anlässlich des Palmsonntags statt.

Frühlingsblumenband an der Apostelkirche

Veranstalter: Evangelische Kirchengemeinde Gütersloh

Öffnungszeiten: Donnerstag 14 bis 18 Uhr, Samstag, 10 bis 14 Uhr

Die Gärtnerei Stender schmückt die Rasenfläche an der Apostelkirche auch in diesem Jahr wieder mit einem farbenfrohen „Frühlingsblumenband”. In der Apostelkirche können zum Eröffnungswochenende des Gütersloher Frühlings zudem Blumendekorationen der Gärtnerei bewundert werden.

Lesefrühling in der Stadtbibliothek

Veranstalter: Stadtbibliothek Gütersloh

Öffnungszeiten: Donnerstag/Freitag 10 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 15 Uhr Veranstalter: Stadtbibliothek GüterslohÖffnungszeiten: Donnerstag/Freitag 10 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 15 Uhr Zum „Dialog in Deutsch” lädt die Stadtbibliothek Gütersloh alle Menschen mit Migrationshintergrund herzlich ein: In der Stadtbibliothek finden am Donnerstag, dem 22. März von 11 bis 12 Uhr und von 17.30 bis 18.30 Uhr Gesprächsrunden in Deutsch statt. Menschen mit unterschiedlichem Migrationshintergrund kommen so miteinander ins Gespräch, knüpfen Kontakte und tauschen Erfahrungen aus. Gleichzeitig lernen sie die Kultur der anderen Teilnehmer kennen. Der Dozent Tim Brüning informiert am Donnerstag, dem 22. März von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr in der Q-thek über digitale Bildbearbeitung. Die digitale Nachbearbeitung von Fotos ist gefragt, und das nicht nur in derProfi-Fotografie oder in der Werbeindustrie. Tim Brüning gibt Tipps zu Möglichkeiten, Bilder digital zu bearbeiten und in einem kreativen Prozess Wirklichkeit zu optimieren oder gar neue Realitäten entstehen zu lassen. Beim „Lesekrümel“ tauchen Zweijährige und ihre Eltern am Freitag, dem 23. März von 16 Uhr bis 16.45 Uhr in die Welt der Bücher ein. Es wird gelesen, gespielt, gesungen und gebastelt. Die Teilnahme an der Veranstaltung „Lesekrümel – Vorlesen für Zweijährige” ist kostenfrei. Es wird um Anmeldung ab dem 1. März unter 05241- 2118067 gebeten.

Die beliebte Reihe „Gütersloh liest vor“ richtet sich am Samstag, dem 24. März von 11 Uhr bis 11.45 Uhr an alle Kinder ab fünf Jahren. In dieser Zeit wird aus spannenden und lustigen Geschichten vorgelesen. Die Kinder können ihre Helden bei aufregenden Abenteuern begleiten und über ihre Streiche lachen. Beim ersten Besuch erhält jedes Kind einen Lesepass, der bei jeder weiteren Teilnahme abgestempelt wird. Nach sechs Besuchen kann man sich etwas Tolles aus einer Schatzkiste aussuchen.

(Altstadt-) Schule macht Geschichte im Stadtmuseum

Veranstalter: Stadtmuseum Gütersloh

Öffnungszeiten: Donnerstag/Freitag, 15 bis 18 Uhr und Samstag/Sonntag, 11 bis 18 Uhr

Die erste Gütersloher Volksschule wurde vor 200 Jahren im Fachwerkhaus des heutigen Stadtmuseums Gütersloh gegründet. Vor 150 Jahre wurde das Gebäude zu klein, die „Bürgerschule“ zog in die Schulstraße und feiert dort 2018 als „Altstadtschule“ ihr Jubiläum. Zum runden Geburtstag kehrt die Schulgeschichte auch an den Ursprungsort zurück: Im ersten Klassenzimmer der Stadt zeigt die Ausstellung „Altstadtschule macht Geschichte“ nicht nur Bilder und Exponate aus den anderthalb Jahrhunderten Schulgeschichte. Mit Mitmach- und Medienstationen und einer ordentlichen Portion Humor zeigt die Schau, die das Museumsteam gemeinsam mit Schülern und Lehrkräften entwickelt hat, wie sich Lehren und Lernen in den letzten Generationen nicht nur in Gütersloh verändert hat. Neben der Sonderausstellung bekommen die Besucherinnen und Besucher natürlich auch einen Einblick in die dauerhaften Ausstellungen der Gütersloher Stadtgeschichte, der Medizingeschichte und der Industriegeschichte. Veranstalter: Stadtmuseum GüterslohÖffnungszeiten: Donnerstag/Freitag, 15 bis 18 Uhr und Samstag/Sonntag, 11 bis 18 UhrDie erste Gütersloher Volksschule wurde vor 200 Jahren im Fachwerkhaus des heutigen Stadtmuseums Gütersloh gegründet. Vor 150 Jahre wurde das Gebäude zu klein, die „Bürgerschule“ zog in die Schulstraße und feiert dort 2018 als „Altstadtschule“ ihr Jubiläum. Zum runden Geburtstag kehrt die Schulgeschichte auch an den Ursprungsort zurück: Im ersten Klassenzimmer der Stadt zeigt die Ausstellung „Altstadtschule macht Geschichte“ nicht nur Bilder und Exponate aus den anderthalb Jahrhunderten Schulgeschichte. Mit Mitmach- und Medienstationen und einer ordentlichen Portion Humor zeigt die Schau, die das Museumsteam gemeinsam mit Schülern und Lehrkräften entwickelt hat, wie sich Lehren und Lernen in den letzten Generationen nicht nur in Gütersloh verändert hat. Neben der Sonderausstellung bekommen die Besucherinnen und Besucher natürlich auch einen Einblick in die dauerhaften Ausstellungen der Gütersloher Stadtgeschichte, der Medizingeschichte und der Industriegeschichte. Relaxen. Genießen. Einkaufen

Veranstalter: Werbekreis Dreiecksplatz

Relaxen. Genießen. Einkaufen. Das ist das Motto des Werbekreises Dreiecksplatz, unter dem die bunten Aktionen auf und um den Dreiecksplatz stehen. Zum „Relaxen” lädt der Dreiecksplatz jeden ein, der sich eine Pause auf den Bänken unter den Bäumen oder auf dem Rasen gönnen will. Mit Beginn des Gütersloher Frühlings am Donnerstag, dem 22. März stehen bei gutem Wetter auch wieder die vielen Liegestühle zum Platznehmen bereit. Die Stühle mit ihren bunten Stoffbahnen geben dem Dreiecksplatz ein freundliches Gesicht, symbolisieren den kommenden Frühling und die Hoffnung auf wärmere Tage. So vermittelt der mit dem URBAN, dem Preis für Stadtverschönerer, ausgezeichnete Dreiecksplatz einmal mehr „urbanes Wohnzimmerfeeling”.

„Genießen” und „Einkaufen” lässt es sich hier gleichermaßen gut. Individuelle Gastronomie findet sich rund um den Platz und die inhabergeführten Fachgeschäfte und Dienstleister bieten nicht nur zum verkaufsoffenen Sonntag am 25. März Genuss und guten Service. Ein Bummel zum Dreiecksplatz lohnt sich für die ganze Familie.

Fotos: ©Gütersloher Marketing

​