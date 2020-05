Grenz-TV: Wenn Theater an die Grenzen geht

Bielefeld. Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen: Nachdem das Theaterlabor in den letzten Wochen die Mittel des Films, des Online-Impro-Theaters, des Gartenkonzerts und der dezentralen Digitaltheaterstücke erkundet hat, geht das künstlerische Team einen Schritt weiter an die vermeintlichen Grenzen theatraler Möglichkeiten und spielt und streamt live aus den Randgebieten Bielefelds. Im Rahmen des Projekts „Grenzgänge“ geht das Theaterlabor auf Abwege zwischen Stadt und Land und nimmt dabei Zuschauer virtuell mit. Ab dem 29.5. werden die Künstler*innen an vier Terminen jeweils an einem anderen Ort der Bielefelder Stadtgrenze auftauchen und die Zuschauer per Livestream an kunstvollen Experimenten zu den Grenzen des Theaters teilhaben lassen. Wir sind live vor Ort, treffen Expert*innen und greifen deren Expertise spielerisch auf. Ein Technik- und Filmteam sorgt für beste Übertragungsqualität ins Internet und eine kompetente Moderation weist den Weg in ein Theatererlebnis, das bislang bekannte Grenzen überschreitet.

So halten wir Abstand und sind doch ganz nah dran.

Freitag, 29.5. 18:00 Uhr

Grenz-TV live von der Stadtgrenze zu Enger (Jöllenbeck)

Zunächst spielen wir live am Krötenzaun. Eine erfahrene Krötenretterin, die ihre Krötengänge

kennt, erläutert das wilde Geschehen. Dazu agieren grenzgängerische Schauspieler*innen am Rande

des amphibischen Subtextes. Ein Kamerateam fängt das Ganze lebendig ein und streamt es in die

Wohnzimmer.

Expertin: Sylvia Sohlau (BUND)

Mitwirkende: Alina Prattke, Artus Neugebauer, Freya Müller, Hannah Löwer, Michael Grunert,

Isabel Remer, Jana Glawe, Thomas Behrend, Tomke Winterboer

Musik: Wanja Riemann

Moderation: Stefanie Taubert

Idee: Christian Müller

Regie: Indira Heidemann

technische Leitung: Ralf Bensel

Filmteam: Jakko Ortlepp, Josha Vinke

Freitag, 5.6. 18:00 Uhr

Grenz-TV live von der Stadtgrenze zu Altenhagen (Heepen)

Das Denken steuert unsere Bewegungen – sagt unsere Expertin. Und es geht um Vögel. Nicht

interessant genug? Dann überprüfe mal deine Haltung. Wer oder was steuert deine

Aufmerksamkeit? An der Fischtreppe wird gevögelt – ja, richtig gelesen! Ziemlich grenzwertig.

Aber keine Angst: Wir werden nur spielen.

Die Aktion wird professionell gefilmt und mit den

neuesten Mitteln der Telekommunikation aus unserem Ü-Wagen heraus direkt auf euren Bildschirm

geschickt – it’s magic!

Expertin: Indira Heidemann (Lehrerin für Alexander Technik)

Mitwirkende: Alina Prattke, Artus Neugebauer, Freya Müller, Hannah Löwer, Isabel Remer, Lisa

Reese, Michael Grunert, Jana Glawe, Thomas Behrend, Tomke Winterboer

Musik: Wanja Riemann

Moderation: Stefanie Taubert

Idee: Christian Müller

Regie: Indira Heidemann

technische Leitung: Ralf Bensel

Filmteam: Jakko Ortlepp, Josha Vinke

Freitag, 12.6. 18:00 Uhr

Grenz-TV live von der Stadtgrenze zu Steinhagen (Quelle) Heimat – das klingt wie Musik. Da bläst es gewaltig. Aber Achtung: Eine Fahne weht am „Unort“! Da halten wir besser die Klappe und lassen die Klappen klappern. Und weil uns ein Heimatexperte am Rande berät, sind wir sicher: das klappt schon! Für unbegrenzten Livegenuss ohne die eigenen Grenzen verlassen zu müssen, streamt unser versiertes Kamera- und Technikteam direkt ins heimische Wohnzimmer.

Experte: Horst Brück (Vorsitzender des

Heimat- und Geschichtsvereins Quelle)

Mitwirkende: Andreas Gummersbach, Andreas Kaling, Michael Grunert

Moderation: Stefanie Taubert

Idee: Christian Müller

Regie: Indira Heidemann

technische Leitung: Ralf Bensel

Filmteam: Jakko Ortlepp, Josha Vinke

Freitag, 19.6. 18:00 Uhr

Grenz-TV live aus Senne (Stadtgrenze zu Eckardtsheim) Knall, Peng, Krawoom! Platz da, jetzt kommt Dada! Am Ende dieser Grenzgänge bieten wir noch einmal garantiert fundierte Erkenntnisse! Garantiert echte Eindrücke! Garantiert gefühlte Gefühle! Dabei fragen wir uns: muss das Theater Grenzen gesetzt bekommen, um zu überleben? Hat es seine letzte Chance, wenn es in die in die Grenzgebiete geht? Die Antwort lautet: Dada. AHA. (heißt von hinten wie von vorne: AHA)

Experte: Dada (ist nicht tot)

Text: Regina Berges

Mitwirkende: Alina Prattke, Artus Neugebauer, Freya Müller, Hannah Löwer, Isabel Remer, Jana

Glawe, Lisa Reese, Michael Grunert, Thomas Behrend, Tomke Winterboer

Musik: Wanja Riemann

Moderation: Stefanie Taubert

Idee: Christian Müller

Regie: Indira Heidemann

technische Leitung: Ralf Bensel

Filmteam: Jakko Ortlepp, Josha Vinke