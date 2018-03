Ganzheitlich das Gedächtnis trainieren

Neues Angebot im Treffpunkt Johanniskirchhof – Anmeldungen werden ab sofort angenommen

Minden. An Bürgerinnen und Bürger, die sich im Übergang vom Berufsleben in den Ruhestand befinden und an jene, die seit kurzem im Ruhestand sind, richtet sich ein neues Angebot des „Treffpunkts Johanniskirchhof“. Es ist überschrieben mit dem Titel „Ganzheitliches Gedächtnistraining“. „Wer zur Ruhe kommt und täglich einen ähnlichen Ablauf hat, beansprucht sein Gehirn bei Weitem nicht mehr so viel, wie im Berufsleben“, weiß Gunhild Kresse. Sie leitet den Kurs, der zehn Einheiten umfasst und am 13. April beginnt. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Die Teilnehmerzahl ist auf acht Personen begrenzt. „So kann intensiv gearbeitet, geübt und auch auf Wünsche eingegangen werden“, fasst Gunhild Kresse zusammen. Sie ist ausgebildete, ganzheitliche Gedächtnistrainerin. Die Kursinhalte orientieren sich an zwölf Zielen, die der Bundesverband Gedächtnistraining e.V. definiert hat. So sollen mit gezieltem Training unter anderem die Konzentration, das logische Denken, die Merkfähigkeit, die Wahrnehmung, Fantasie und Kreativität angeregt und gefördert werden. Auch wird erklärt, wie das Gehirn funktioniert und wie man sich auch im Ruhestand geistig fit hält.

„Lebenslanges Lernen“ steht über diesem Angebot, ergänzt Rabea Raschke, die den städtischen Treffpunkt leitet. Denn: „Auch im Alter bilden sich Synapsen im Gehirn neu, wenn sie gefordert werden.“ Deshalb sei es wichtig regelmäßig Aufgaben zu lösen, die sonst nicht zum Alltag gehören, so Raschke. Das Training soll neben der Stärkung der kognitiven Fähigkeiten auch den Körper einbeziehen. Kleine Bewegungsübungen trainieren die Koordination und lösen Spannungen.

Das Lernen und Üben im Kurs laufe nicht unter Druck, sondern in einer entspannten Situation und mit Spaß, erläutert Trainerin Gunhild Kresse, die bereits seit 2010 eine Gruppe im Treffpunkt leitet, die sich einmal pro Woche trifft. Am vergangenen Montag beschäftigten sich die Teilnehmerinnen zum Beispiel mit der neuen Bundesregierung. Es galt, die Namen der Ministerinnen und Minister den passenden Fotos zuzuordnen und sich diese auch zu merken. „Der Mensch lernt vor allem durch Wiederholungen und durch unterschiedliche Beanspruchungen“, weiß Rabea Raschke.

Das Miteinander in der Gruppe werde durch Gespräche, Erzählungen und Diskussionen gefördert. Ganzheitliches Gedächtnistraining steigere mit Spaß und ohne Stress die Leistung des Gehirns. Es hebt auch allgemein das körperliche und geistige Wohlbefinden.

Der Kurs beginnt am Freitag, 13. April 2018, und findet an zehn Terminen einmal pro Woche von 10.15 Uhr bis 11.45 Uhr statt. Die Kosten betragen insgesamt 25 Euro. Anmeldungen werden ab sofort und bis einschließlich Montag, 9. April, im Treffpunkt Johanniskirchhof (Johanniskirchhof 4) persönlich oder per Telefon 0571/64576484 in der Zeit von Montag bis Freitag zwischen 10 und 12.30 Uhr und zwischen 13.30 und 17.30 Uhr angenommen.

Nähere Informationen zum Bundesverband Gedächtnistraining e.V. gibt es hier: www.bvgt.de .