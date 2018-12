Führungen am 2. Weihnachtstag im Mindener Museum

Minden. Am 26.12. bietet das Mindener Museum zwei spannende Führungen durch die aktuelle Sonderausstellung „Da Vinci 500 – Bewegende Erfindungen“ an. Um 14 Uhr findet die beliebte öffentliche Führung für alle interessierten Besucher*innen statt. Die Führung zeigt eindrucksvoll das vielfältige Schaffen Leonardo da Vincis auf unterschiedlichsten wissenschaftlichen Gebieten. Vom Kugellager über Brückenkonstruktionen bis hin zu Flugobjekten erfand Leonardo als Maschinenbauer und Ingenieur zahlreiche Maschinen und technische Anwendungen. Der Eintritt kostet pro Person inkl. Führungsgebühr 5,- €.

Um 16 Uhr findet dann die Familienführung statt. Familien mit Kindern ab 6 Jahren sind herzlich eingeladen, die Ausstellung und Leonardos geniale Erfindungen spielerisch zu entdecken. Anfassen und Ausprobieren ist hier unbedingt erwünscht. Im Anschluss an den spannenden Rundgang warten Plätzchen und Kakao auf die Teilnehmer*innen. Für die Familienführung ist eine Anmeldung unter Tel. 0571-9724020 oder per Mail an museum@minden.de erforderlich. Die Kosten betragen 5,00 € für ein Kind und eine erwachsene Begleitperson.