Erster Fahrplan für den Start in die Saison 2020/2021

Paderborn. Einen ersten Fahrplan für den Start in die Zweitliga-Saison 2020/2021 hat der SCP07 festgelegt. Unter der Annahme, dass der erste Spieltag der neuen Serie am 12./13. September 2020 stattfindet, wird der offizielle Trainingsbeginn der SCP07-Kicker am 3. August 2020 erfolgen. Davor stehen drei Tage mit verschiedenen Tests auf dem Programm.

Vom Freitag, 31. Juli 2020, bis zum Sonntag, 2. August 2020, wird der SCP07 neben den obligatorischen Corona-Testungen auch diverse leistungsdiagnostische Maßnahmen durchführen. Dazu gehören auch die sportmedizinischen Untersuchungen.

Alle Termine stehen allerdings unter dem Vorbehalt, dass die Saison 2020/2021 in der aktuell geplanten Form beginnt. Den weiteren Verlauf der Vorbereitung und auch mögliche Testspiele wird der SCP07 an den offiziellen Terminen orientieren.