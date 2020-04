Erster Corona-Todesfall im Kreis Herford – Landrat spricht sein Mitgefühl aus

„Nun ist das passiert, was sich hier wirklich niemand gewünscht hat und es macht uns deutlich: Die Gefahr rückt näher. Die erste Person, ein bestätigter Corona-Fall, ist verstorben. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen und Freunden des Patienten, ich wünsche Ihnen viel Kraft in dieser schwierigen Zeit“, erklärt Landrat Jürgen Müller und appelliert ein weiteres Mal, „für uns alle bedeutet es einmal mehr: Wir müssen Rücksicht aufeinander nehmen. Kontakte zu vermeiden, ist derzeit die höchste Form der Mitmenschlichkeit und der Solidarität. Auch wenn die Kontaktreduzierungen uns alle fordert, sind sie doch schließlich auch entscheidend für Leben und Tod“. In Ostwestfalen Lippe sind bisher 8 Menschen dem Virus erlegen.