Erfolgreicher Sommerleseclub in Büren

Büren. „184 Mädchen und Jungen ab dem Grundschulalter haben sich in diesem Jahr für den Sommerleseclub bzw. Juniorleseclub in Büren angemeldet. Das ist ein Riesenerfolg“ freut sich Rita Brüne von der Katholischen Öffentlichen Bücherei über die Resonanz. Mit ihrer Kollegin Maggi Seidel organisierte sie zum elften Mal dieses besondere Leseförderangebot in den Sommerferien. „Anders als in vielen Nachbargemeinden, arbeitet wir ehrenamtlich“ betont sie und ist stolz auf ihr Team, das in den Sommerferien noch von Edeltraud Deneke und Manuela Althaus (Bürgerstiftung Büren) verstärkt wird.

Mit ihrem Engagement wollen die Akteure die Motivationen zum Lesen fördern, denn Lesen und die Leseförderung ist ein wichtiger Bildungsbaustein. „Lesen macht einfach Spaß!“ davon sind die Teilnehmer(innen) überzeugt, die in den Sommerferien Bücher einer Auswahlliste ausleihen konnten. Gelesene Bücher wurden in ein Logbuch eingetragen. Insgesamt wurden in den Sommerferien mehr als 1000 Bücher von den 7 bis 12-jährigen „verschlungen“. Jungen und Mädchen stehen sich in ihrem „Lesehunger“ übrigens fast in nichts nach.

Ab drei gelesene Bücher gab es bei der Abschlussfeier am Donnerstag, 14. September für 149 Kinder eine Teilnehmerurkunde aus den Händen von Bürens Bürgermeister Burkhard Schwuchow und einen Büren-Gutschein (5 €) für weiteren Lesestoff, den die Bürgerstiftung Büren den jungen „Leseratten“ schenkt. Mit kleinen Geschenken für die besonders fleißigen Leser(innen) unterstützt Jochen Meiwes (IFF Meiwes) das Projekt. Als weiterer Partner kommen das Kultursekretariat Gütersloh und die Sparkasse Paderborn-Detmold hinzu.

Bärbel Olfermann von der Bürgerstiftung Büren dankte dem Team der Katholischen-öffentlichen Bücherei Büren, sowie den Unterstützern und lud die Kinder zum Weitermachen im nächsten Jahr ein.

