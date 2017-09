Erfolgreicher Einsatz praxisnaher Unternehmenssteuerung

Bundesinitiative Neue Qualität der Arbeit – kurz INQA

Kreis Höxter. Die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH bietet am 28. September 2017 heimischen Unternehmen einen interessanten Themenabend zur praxisnahen Unternehmenssteuerung an.

Die Teilnahme ist kostenlos. Die Bundesinitiative INQA (Initiative Neue Qualität der Arbeit) erarbeitet in Kooperation der verschiedenen Berufsgenossenschaften, Verbände und sonstiger Organisationen anwendbare und überschaubare Instrumente, die gerade in KMU praxisnahe Anwendung finden. Sie ist ein Teil der „Offensive Mittelstand“,eine von dem BMAS (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) getragene Initiative, mit dem Ziel, den Mittelstand zu unterstützen und zu stärken (www.offensive-mittelstand.de).

Sehr pragmatisch und effektiv sind die von der Initiative erstellten Checks. An erster Stelle ist der OM-Unternehmenscheck zu nennen. Hier wird in 11 Kapiteln ein Unternehmen komplett erfasst und ermöglicht der Führungsebene, in ca. 1,5 bis 2 Stunden, den Status Quo realistisch zu erfassen und Handlungsbedarf in den unterschiedlichsten Themenfeldern zu erkennen.

Anhand von praktischen Beispielen aus bereits durchgeführten Projekten wird bei der Veranstaltung kurz und prägnant erläutert, wie der Check zu nutzen ist und wie von den gewonnenen Erkenntnissen profitiert werden kann.

Die kostenloste Veranstaltung findet zwischen 17.00 Uhr und 19.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH, Corveyer Allee 7, in Höxter statt.

Um Anmeldung unter 05271 – 974315 oder tatjana.disse@gfwhoexter.de bis zum 21. September wird gebeten.