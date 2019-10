Eltern-Kind Kurs „Toben, Turnen, Tanzen und Bewegen“ – Es sind noch Plätze frei

Spenge. Das AWO Familienbildungswerk macht darauf aufmerksam, dass in dem Eltern-Kind Kurs „Toben, Turnen, Tanzen und Bewegen“ Kurs, der ab dem 30. Oktober mittwochs nachmittags von 16.00 bis 17.30 Uhr in der Turnhalle Hücker-Aschen in Spenge stattfindet, noch Plätze zu vergeben sind. Bewegung und Spiel ist ein elementares Bedürfnis von Kindern.

In diesem Kurs können Sie mit Ihrem Kind Rhythmik- und Bewegungsspiele, Lieder und erste Kindertänze kennenlernen, Spaß haben und Kontakte knüpfen. Angesprochen sind Eltern mit Kindern im Alter zwischen einem und ca. drei Jahren. Weitere Informationen erhalten Sie über die Homepage des AWO Familienbildungswerks fbw.awo-herford.de oder unter der Telefonnummer 0 52 24 / 9 12 34 18. Anmeldungen werden telefonisch, über die Homepage oder über die E-Mail Adresse fbw@awo-herford.de entgegen genommen.