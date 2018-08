EK LOOK: Frische Modetrends für 2019

Bielefeld Auf der Textil- und Modemesse EK LOOK präsentiert die Bielefelder Verbundgruppe EK/servicegroup auch in diesem Jahr an den drei Standorten Bielefeld, Salzburg (Österreich) und Hofheim-Wallau die neuen Kollektionen für Frühjahr/Sommer 2019. Die Türen der Messehallen werden am 26.07.2018 in Bielefeld, am 31.07.2018 in Salzburg und am 02.08.2018 in Hofheim-Wallau für die Fachbesucher geöffnet.

Im Mittelpunkt der EK LOOK stehen die aktuellen Trendkollektionen der EK Eigenmarken. Die Messebesucher dürfen sich im Bereich der Damenoberbekleidung auf modische Trends der Marken St. Barth, In Shape, No One Else und Kate Storm freuen. Bei der Damenwäsche liegt der Fokus auf der neuen Bademodekollektion für Sommer 2019. Angesagt sind hier stylische Badeanzüge, Mix und Match Varianten sowie großflächige Prints. Auf die Männerwelt warten trendige Eigenmarkenkollektionen von MARCO MANZINI.

Ferli und Oskar’s sind die angesagten Marken, auf die der Fokus im Bereich Kinder- und Babykollektionen gelegt wird. Streetculture und urban Sportswear entsprechen mit taffen Farben und coolen Effekten dem aktuellen Trend bei den Jungs. Die frischen pastelligen Farbhighlights und die Glanz- und Glitzereffekte sind ein Muss für die Mädchen.