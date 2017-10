Einfach und clever sparen

Gütersloh. Undichte Fenster, schlecht gedämmte Außenwände oder ein teurer Anbieter – all diese Problemstellen können die Energiekosten des Eigenheims unnötig in die Höhe steigen lassen. Aber das muss nicht sein! Am Donnerstag, 2. November, von 14 bis 20 Uhr informiert Energieberater Bernd Ellger beim Fachbereich Umwelt der Stadt Gütersloh am neuen Standort in der Friedrich-Ebert-Straße 54 (Eingang Ecke Eickhoffstraße) interessierte und betroffene Bürgerinnen und Bürger über Maßnahmen zur Gebäudemodernisierung. Hier bekommen Hausbesitzer Tipps, wie sie ihr Gebäude wärmetechnisch sanieren und dafür fachliche Unterstützung in Anspruch nehmen können. Voranmeldungen werden telefonisch unter 0163 8184270 entgegen genommen.

Schon einfache Sanierungsarbeiten wie das Abdichten von Fugen, Rollladenkästen oder Kellertüren tragen in der Summe dazu bei, dass die monatlichen Ausgaben für Gas oder Strom erheblich reduziert werden können. Viele der Arbeiten lassen sich oftmals kostengünstig selbst durchführen. Welche das sind und wie sie sich einfach realisieren lassen, weiß der städtische Energieberater. Müssen aber Heizungen oder Fenster erneuert oder großflächige Dämmungen der Außenwand vorgenommen werden, um das Eigenheim auf einen besseren energetischen Standard zu bringen, kommen auf die Hausbesitzer teilweise erhebliche Kosten zu. Umso wichtiger ist es, ein geeignetes Handwerksunternehmen zu finden, das die Arbeiten sachgerecht und zu einem angemessenen Preis erledigt. In seinen persönlichen Beratungsgesprächen bespricht Bernd Ellger gemeinsam mit den Hausbesitzern die Angebote der Handwerksbetriebe anbieterneutral und prüft sie unter verschiedenen Kriterien wie der Vollständigkeit, „versteckten“ Folgekosten oder unnötigen Bestanteilen.

Auch Fördermöglichkeiten wie z.B. die Programme der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) oder das städtische Altbauförderprogramm können für einige Haussanierungen in Frage kommen. Informationen zur städtischen Förderung bekommt man auf der Webseite des städtischen Umweltportals unter: www.klimaschutz.guetersloh.de oder bei Bernd Schüre bzw. Andrea Flötotto telefonisch unter 05241 – 82 20 89 bzw. 05241 – 82 22 50