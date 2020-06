Detmold fußgänger- und fahrradfreundlich

Nach der Hauptbereisung soll Detmold in die AGFS aufgenommen werden

Detmold. 2019 hat die Stadt Detmold auf Anregung des ADFC Kreis Lippe e.V. und nach entsprechendem Ratsbeschluss den Antrag auf Mitgliedschaft inder Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte in Kreisen und Gemeinden (AGFS) gestellt. Nach der Vorbereisung fand am Montag, den 8. Juni 2020, schließlich die Hauptbereisung der Auswahlkommission für die Mitgliedschaft unter speziellen Corona-Maßnahmen statt.

Die Kommission hat den Aufnahmeantrag geprüft und sich nach Begrüßung durch Bürgermeister Rainer Heller sowohl fußläufig als auch mit dem Rad einen Eindruck von den bisher im Stadtgebiet Detmold durchgeführten und geplanten Maßnahmen gemacht. Im Anschluss erfolgte eine Fragerunde unter Teilnahme ausgewählter Vertreter*innen der Polizei, des Kreises Lippe, des ADFC, des Radentscheids und der Vorsitzenden der Ausschüsse Stadtentwicklung und Tiefbau.

Besonders positiv aufgefallen sind unter anderem die attraktiven Fußgängerführungen (Tweten) mit den Ruheplätzen in der Innenstadt sowie innovative Radverkehrsführungen wie die Diagonalquerung der Bielefelder Straße und die Freigabe der Einbahnstraße Papenbergweg mit Schutzstreifenmarkierung. Die von der SVD betriebenen Fahrradabstellanlagen am Bahnhof und der Pedelec-Verleih fielen außerdem positiv auf, ebenso wie die Ampelgriffe in SVD-Farbe und die Selbsthilfereparatursäulen. Die gute Teamarbeit der städtischen Mitarbeitenden aus den Bereichen Nahmobilität und Straßenverkehr, sowie die Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung, dem ADFC, der Polizei und dem Kreis Lippe wurde ebenfalls lobend hervorgetan. Die Mitarbeitenden der Nahmobilität sind gut vernetzt im Zukunftsnetz Mobilität NRW und bilden sich stetig zu den Fachthemen Fuß- und Radverkehr fort.

Kritik und Hinweise gab es wiederum dahingehend, dass dem Parken im öffentlichen Straßenraum zu viel Platz eingeräumt wird. Besonders das erlaubte Parken auf dem Gehweg wie in der Gartenstraße sei für eine fußgängerfreundliche Stadt nicht akzeptabel, da so Fußgänger*innen massiv behindert würden. Insgesamt hat die Stadt Detmold einen guten Eindruck hinterlassen. Die Kommission hat einstimmig ein positives Votum abgegeben und empfiehlt dem Minister für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, Detmold in die AGFS aufzunehmen.

Die Stadt dankt Familie Hempelmann aus Lage für die Bereitstellung der neuen Leih-Pedelecs, mit denen die Bereisung durchgeführt wurde. Ansprechpartner für weitere Nachfragen ist Michael Forst, erreichbar per Telefon unter 05231/977-224 oder per Email an m.forst@detmold.de.