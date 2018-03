Der Vogelpark Heiligenkirchen startet am 17. März in die neue Saison

Affenaufzucht ist Männersache

Detmold-Heiligenkirchen. Wenn der Vogelpark am Samstag, 17. März, seine Türen öffnet, wird sich auch eines der ersten Frühjahrsbabys zeigen: Bei den Lisztaffen hat es bereits Nachwuchs gegeben. Noch müssen die Besucher genau hinschauen, wenn sie das Jungtier auf dem Rücken des Papas entdecken wollen. Es ist wenige Wochen alt, hat noch keinen Namen und verbringt die meiste Zeit des Tages bei seinem Vater. Wie bei Lisztaffen üblich bringt er es nur zum Säugen zur Mutter. In zwei bis drei Monaten wird das Jungtier entwöhnt sein und seinen Eltern immer ähnlicher werden: Mit den langen, weißen Haaren erinnern die in Kolumbien beheimateten Affen an den Komponisten Franz Liszt − daher haben sie auch ihren Namen.

Die Schließzeit im Winter hat das Team des Vogelparks genutzt, um den Park noch schöner für die Besucher zu gestalten. „Besonders wichtig ist es uns, die Kritik unserer Besucher ernst zu nehmen“, sagt Inhaber Friedrich-Wilhelm Eckstein. „Das Feedback hilft uns, jedes Jahr ein bisschen besser zu werden.“ So hat das Vogelpark-Team in diesem Jahr unter anderem das Präriehunde-Gehege erneuert und das steilste Stück im Park am Storchennest gepflastert. Gerade Familien mit Kinderwagen haben es nun wesentlich leichter auf dem Rundgang durch den Vogel- und Blumenpark.

Mit drei neuen Kronenkranichen und drei Pelikanen gibt es in dieser Saison auch Neuzugänge aus anderen Tierparks. Die Besucher können sie vor allem beim Füttern mit dem Tierpfleger erleben. Täglich um 15 Uhr können sie ohne Aufpreis selbst beim Füttern helfen und die Pelikane dabei beobachten, wie sie mit ihren großen Kescherschnäbeln geschickt Fische auffangen. Der Vogelpark Heiligenkirchen ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Foto: Den Namen „Liszt“ tragen Vater und Sohn zurecht − denn zumindest die Frisur erinnert an den Komponisten.

Bildnachweis: Vogelpark Heiligenkirchen