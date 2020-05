Der neue Marta-Audioguide

Ein akustischer Rundgang um das Marta Herford mit Direktor Roland Nachtigäller

Herford. Passend zur Wiedereröffnung des Museums am 19. Mai 2020 hat Marta Herford einen akustischen Kunst-Spaziergang entwickelt, der den Besucher*innen kostenfrei zur Verfügung steht. In elf Kapiteln berichtet Direktor Roland Nachtigäller spannende Hintergründe und Fakten zu den Kunstwerken im Außenraum, die sich in unmittelbarer Nähe zum Marta befinden, sowie zur berühmten Gehry-Architektur des Museums. Der Audioguide ist über die Startseite www.marta-herford.de abrufbar und ermöglicht eine Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Kunstwerken ganz unabhängig von einem Museumsbesuch.