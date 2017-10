Der erste Gütersloher Stadthonig jetzt im ServiceCenter der Gütersloh Marketing GmbH

Gütersloh. Honig selber zu machen hat in letzter Zeit immer mehr Fans. Seit 2016 zählen auch Daphne Seehaus und ihr Mann Bastian zu den Hobbyimkern. Jetzt bieten sie im ServiceCenter der Gütersloh Marketing GmbH (gtm) den ersten Gütersloher Stadthonig an. Das Paar ist sehr engagiert in Sachen gesunder, nachhaltiger Ernährung und hat u.a. die Gütersloher Marktschwärmer mit gegründet. Der Gütersloher Stadthonig war da eine folgerichtige Idee. Die Bienenvölker wurden an unterschiedlichen Standorten in Gütersloh positioniert und in diesem Jahr konnte der erste Honig geerntet werden. Es handelt sich um einen würzigen Wald-/ Blatthonig sowie einen klassischen milden Blütenhonig. „Der Gütersloher Stadthonig ist ein charmantes Geschenk und wir freuen uns sehr, dass wir ihn in unserem ServiceCenter anbieten können“, so Jan-Erik Weinekötter, Geschäftsführer der Gütersloh Marketing GmbH (gtm).

Der Stadthonig ist in attraktiven Gläsern abgefüllt, für die ein Etikett mit der beliebten Gütersloh Skyline in Honiggelb entworfen wurde. Das Glas kostet 7,50 Euro. Da der Vorrat begrenzt ist, ist davon auszugehen, dass der Gütersloher Stadthonig schnell ausverkauft ist.

Bildtext: Stadthonig_Seehaus: Daphne und Bastian Seehaus mit dem ersten Gütersloher Stadthonig.

Stadthonig_Gütersloh: Der erste Gütersloher Stadthonig mit dekorativem Skyline-Etikett.

Fotos: ©Gütersloher Marketing GmbH