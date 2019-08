Der Download der neuen SCP07-App ist ab sofort möglich

Plangemäß geht der SCP07 am heutigen Samstag mit einer neuen App zur Bundesliga-Saison 2019/2020 an den Start. Damit folgt der nächste Schritt im Rahmen der aktualisierten Präsentation des Vereins, die in der vergangenen Woche mit der aktualisierten Homepage www.scp07.de begonnen hat. Paderborn. Die neue Applikation für Smartphone und Tablet bietet ab sofort wieder den beliebten Liveticker-Service an, der somit erstmals zum DFB-Pokalspiel beim SV Rödinghausen (Sonntag, 11. August, 15.30 Uhr) zur Verfügung steht. Ebenso können alle Fans über die Push-Funktion wieder die aktuellen Nachrichten rund um die Profimannschaft empfangen. Im ersten Schritt gibt es die neue SCP07-App zunächst in einer Light-Version mit optischen Anpassungen. Zu den technischen Besonderheiten zählt eine optimierte Liveticker-Programmierung, die Spielereignisse und Tore schnell und direkt bei den Empfängern der Push-Nachrichten „aufpoppen“ lässt. Alle Newsbeiträge sowie die Tabelle und der Spielplan sind weiterhin Bestandteil der App. Die Darstellung des Profikaders hat durch zusätzliche Informationen sowie Statistiken eine Erweiterung erfahren. Im Laufe der Hinrunde 2019/2020 ergänzt der SCP07 in Zusammenarbeit mit seinem Medien-Dienstleister RLS Jakobsmeyer die App kontinuierlich um neue Features, sodass bereits im kommenden Monat ein neues Update zum kostenfreien Download zur Verfügung steht. Sobald die weiteren Funktionen bereitstehen, wird der SCP07 über die Verfügbarkeit des Updates informieren. Alle Fans und Interessenten können die neue offizielle SCP07-App ab sofort im App Store (iOS) sowie bei Google Play (Android) herunterladen. Die alte App wird nicht mehr befüllt und kann parallel von den Geräten entfernt werden.