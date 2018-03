Das Kommunalarchiv Minden öffnet seine Türen

Einen Blick hinter die Kulissen werfen

Minden. Das Kommunalarchiv Minden öffnet zum bundesweiten „Tag der Archive“ am Sonntag, 4. März 2018, von 14 bis 17 Uhr seine Pforten und gibt Einblick in seine reichhaltigen Bestände und die vielfältige Archivarbeit. An diesem Tag können Interessierte eine Entdeckungsreise in die Vergangenheit unternehmen und einen lohnenden Blick hinter die Kulissen des Kommunalarchivs Minden werfen.

Neben kurzen Einführungen in die digitalen Angebote des Kommunalarchivs Minden (Digitalisate von Archivalien, Homepage, Datenbank „Jüdisches Leben in Minden und Umgebung“) werden um 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr drei Archivführungen angeboten, die neben umfangreichen Informationen über das Kommunalarchiv Minden die Gelegenheit zu Fragen und Diskussionen bieten. Zum inzwischen neunten Mal veranstaltet der „Verband deutscher Archivarinnen und Archivare“ (VdA) am 3. und 4. März 2018 den bundesweiten „Tag der Archive“. Die Gemeinschaftsaktion der deutschen Archive steht dieses Mal unter dem Motto „Demokratie und Bürgerrechte“. Das Kommunalarchiv Minden ist im ehemaligen Kreishaus an der Tonhallenstraße 7 in Minden zu finden.

Foto: Das Kommunalarchiv in Minden. © Alfred Loschen