Minden. Am kommenden Donnerstag, den 7. März lädt das Mindener Museum interessierte Besucher*innen zur nächsten öffentlichen Führung durch die aktuelle Sonderausstellung „Da Vinci 500 – Bewegende Erfindungen“ ein. Die Führung beginnt um 17 Uhr und zeigt den Teilnehmern*innen zahlreiche Modelle, beispielsweise von Brückenkonstruktionen, Maschinenelementen oder aerodynamischen Navigationsgeräten, die Leonardo da Vinci einst vor über 500 Jahren in Konstruktionszeichnungen festhielt.

Seit 2004 werden Leonardos Zeichnungen an der Fachhochschule Bielefeld von Studierenden des Fachbereichs Mathematik und Ingenieurwissenschaften in anschaulichen Modellen nachgebaut. Im Mindener Museum können nun über 30 dieser faszinierenden Modelle bestaunt werden. Sie zeigen nicht nur, die enorme Kreativleistung, die beim Modellbau von den Studierenden gefragt war, sondern geben auch einen Einblick in die visionären Ideen und ingenieurstechnischen Meisterleistungen Leonardos. Pro Person kostet die öffentliche Führung 5 €. Weitere Informationen unter 0571-9724020 oder museum@minden.de