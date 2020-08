Chima Okoroji kommt vom SC Freiburg

Paderborn. Für die Zweitliga-Saison 2020/2021 hat der SCP07 einen weiteren Spieler unter Vertrag genommen. Der 23-jährige Linksfuß Chima Okoroji kommt vom Bundesligisten SC Freiburg per Leihe für ein Jahr nach Paderborn. Der Spieler wird im SCP07-Team die Rückennummer 36 bekommen.

Über den FC Bayern München kam Okoroji im Januar 2015 zum FC Augsburg, bei dem er ein Leistungsträger in der Regionalliga-Mannschaft war. Zur Saison 2017/2018 wechselte der Linksfuß zum SC Freiburg, wo er zwei Einsätze in der Bundesliga hatte. Der Durchbruch gelang ihm in der vergangenen Spielzeit beim Zweitligisten SSV Jahn Regensburg, bei dem er in allen 34 Ligaspielen in der Startelf stand und einen Treffer erzielte.

„Chima ist ein schneller und robuster Außenbahnspieler, der unter anderem mit seinem Offensivdrang und seiner hohen Laufleistung überzeugt. Mit diesen Eigenschaften passt er sehr gut zu unserer Spielweise. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm“, heißt Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth den Spieler an der Pader willkommen.

Chima Okoroji hat sich ganz bewusst für den SCP07 entschieden: „Ich habe zahlreiche Gespräche mit interessierten Vereinen geführt. Der SC Paderborn 07 hat sich sehr um mich bemüht, das Konzept des Vereins hat mich absolut überzeugt. Deshalb habe ich mich für Paderborn entschieden“.