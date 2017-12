Chemie-Weihnachtsvorlesung an der Universität Paderborn am 14. Dezember

„Ein Traum von einem Reaktionsraum – Die Küche, das heimische Labor“

Paderborn. In der diesjährigen Chemie-Weihnachtsvorlesung von Dr. Andreas Hoischen und Prof. i. R. Dr. Heinrich Marsmann an der Universität Paderborn dreht sich alles um die heimische Küche. Nirgendwo laufen so viele Reaktionen ab wie bei der Verarbeitung von Lebensmitteln. Und nirgendwo wird mit so vielen chemischen Tricks gearbeitet wie in der Lebensmittelindustrie. Zu dieser kostenlosen Veranstaltung lädt das Department Chemie am Donnerstag, 14. Dezember, ab 18.15 Uhr ins Audimax der Universität ein. Weitere Informationen im Web: http://chemie.upb.de

Bei der Zubereitung von Lebensmitteln laufen unzählige Reaktionen ab. Doch bevor die Gerichte auf den Teller kommen, haben viele Produkte schon die Labore der Großindustrie durchlaufen. Hier hilft die Chemie dem Geschmack und dem Aussehen auf die Sprünge, so dass aus preiswertesten Zutaten exquisite Speisen entstehen. Als kleinen Ausschnitt aus der Speisekarte können sich die Gäste der Weihnachtsvorlesung als Aperitif auf Mineralwasser aus dem Feuerlöscher und zum Hauptgang auf eine aufgespritzte Hühnerbrust mit gedruckten Grillstreifen freuen. Findet man im Müsliriegel zum Nachtisch die Kirschen, die in den schönsten Farben auf der Verpackung abgedruckt sind? Könnte es nicht auch sein, dass sie ein Produkt der Phantasie der Chemie sind?

Explosiver wird es bei der Pommesherstellung aus der Kartoffelkanone. Der Klassiker, ein vermeintlich mit Wasser gelöschter Fritteusenbrand, darf als spektakuläres Außenexperiment natürlich auch nicht fehlen. Ein Selbstversuch auf den Balkonen der Uni wird die wichtige Frage beantworten, bis zu welcher Höhe ein Trinkhalm im Cocktail noch gute Dienste leisten kann.

Die Gäste können sich auf einen schmackhaften sowie unterhaltsamen Abend freuen und sich von den Experimenten für das Weihnachtsmenü in der heimischen Küche inspirieren lassen.

Foto (Universität Paderborn): Food-Design im Labor: Gegrillte Hühnerbrust ganz ohne Grill.