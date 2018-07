BÜSCHER’S RESTAURANT bringt den Sommer auf die Teller

Bielefeld. Fünf Restaurants, fünf Menüs, fünf Monate lang höchster Genuss: Beim KOCHQUINTETT können sich Gourmets auf eine entspannte Rundreise durch die Top-Gastronomien ihrer Stadt begeben. Die Station im Monat Juli ist dabei Büscher’s Hotel und Restaurant.

Als Familienbetrieb mit Tradition setzt Büscher’s Hotel und Restaurant seit über 130 Jahren auf Qualität und Gastfreundschaft. Derzeit stehen mit Andreas und Patrick Büscher gleich zwei Generationen vereint am Herd. Mit viel Sorgfalt verarbeiten die beiden Küchenmeister erstklassige Zutaten zu köstlichen Gerichten. Den ganzen Monat Juli hindurch präsentieren sie ihre Kochkunst mit einem exklusiven Fünf-Gänge-Menü für die Gourmet-Reihe „Dein Kochquintett“. Starter ist ein Ceviche vom Ahrenhorster Edelwaller mit Thaiibasilikum, Crostini und Konfitüre von sizilianischer Cedri-Zitrone, gefolgt von geräucherter Paprika „heiß und kalt“ mit Bacon vom Hällischen Schwein. Anschließend locken eine Kikok-Hähnchenbrust mit geschmolzenen Tagliatelle, sowie der Hauptgang: ein butterzart geschmortes Short Rib vom Hohenloher Weiderind mit Tomate, Mais und Ofenkartoffel. Den süßen Abschluss macht ein Beerentörtchen mit Fichtenstaub, weißer Schokolade und Apfel.

Der spezielle Kochquintett-Vorzugspreis für das komplette Menü beträgt 69,50 Euro; bereits enthalten ist die passende Wein-oder Bierbegleitung zu jedem Gang. Bei schönem Wetter lässt sich das Menü übrigens auch im Garten genießen.

Zum Bielefelder Kochquintett haben sich gemeinsam mit Büscher’s Restaurant das GeistReich im Bielefelder Hof, das Tomatissimo, Klötzer’s Restaurant und das Historische Gasthaus Buschkamp zusammengeschlossen. Von Mai bis September bieten diese Top-Gastronomien der Reihe nach jeweils einen Monat lang ein typisches Menü zum Vorzugspreis an. Gäste, die alle fünf Menüs genossen haben, können sich dies in einem Sammelpass im begleitenden Programmheft bestätigen lassen und mit etwas Glück Freikarten für eines der besonderen Dinner-Events gewinnen, die das Kochquintett regelmäßig veranstaltet. Wie gut das entspannte Konzept ankommt, zeigt ein Blick über den Tellerrand, denn außer in Bielefeld findet die Veranstaltung 2018 auch in Dortmund, Duisburg, Münster und dem Kreis Vest statt.

Alle Informationen unter www.dein-kochquintett.de/bielefeld