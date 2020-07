Biotoptypenkartierung beginnt im Kreis Gütersloh

Gütersloh. Der Kreis Gütersloh hat ein Maßnahmenkonzept (MAKO) für das FFH-Gebiet Sennebäche in Auftrag gegeben. Es handelt sich um eine für alle FFH-Gebiete zu erfüllende Aufgabe, die sich aus dem Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit der FFH-Richtlinie ergibt.

Fragen zum MAKO können an Herrn Beckemeyer, unter Telefon 05241 85 2716 oder per E-Mail an abt45@kreis-guetersloh gerichtet werden.