Bewerbungsphase weltwärts – Freiwilligendienst

Bielfeld. Ein Jahr im Ausland lernen, arbeiten, andere Sichtweisen einnehmen und eine Sprache vertiefen. Das bietet der weltwärts – Freiwilligendienst des Welthaus Bielefeld. Für die Ausreise im August 2020 ist die Bewerbungsphase vom 19.08. – 25.10.2019 geöffnet! Die Bereiche, in denen Freiwillige unterstützend mitarbeiten können sind vielfältig und reichen von der Arbeit mit Kindern, über Umweltschutz, Medien/Kultur, Gesundheit bis hin zu Menschenrechte. Das Welthaus Bielefeld und seine haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden betreuen die Freiwilligen vor, während und nach dem Freiwilligendienst. Durch die Förderung des BMZ wird ein Großteil der Kosten des Aufenthaltes getragen. Interessierte haben die Möglichkeit für ein Jahr in Ecuador, Mosambik, Mexico, Peru oder Südafrika zu leben, soziale Organisationen zu unterstützen und in eine neue Kultur und Sprache einzutauchen.

Voraussetzungen zur Teilnahme: zwischen 18 – 28 Jahre, abgeschlossene Schulausbildung, abgeschlossene Berufsausbildung, Studierende, Absolventen, ….

Aufenthaltsdauer: 12 Monate



Weitere Informationen: www.welthaus.de/weltwaerts/