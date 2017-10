Bereit für Mountainbike Kurse? Ab ins Gelände!

Der Sportbund bietet in diesem Jahr noch einige Mountainbike Kurse an.

Bielefeld. Mountainbiker mit geringen bis mittleren Erfahrungen finden ein ideales Terrain zum Techniktraining auch mitten in Bielefeld. Die MTB Touren Level I im Teutoburger Wald starten am Freitag, 6. Oktober von 18 bis 20 Uhr. Erster Treffpunkt ist der Parkplatz am Eingang der Sparrenburg in Bielefeld. Die weiteren Termine sind 13./20. und 27. Oktober.

Am Samstag, 28. Oktober startet der Kurs Sprung und Droptechnik von 10 bis 13 Uhr. In diesem Kurs erlernt man die richtige Technik und das Überwinden der Scheu vor den kniffeligen Hindernissen. Vorzugsweise geht es bergab über kleine bis mittelgroße Sprünge und Drops, über Wurzelpassagen sowie durch Anliegerkurven. Der Treffpunkt für den ersten Termin ist um 10 Uhr am Parkplatz Schopketal, Schopke 3 in Oerlinghausen. Die beiden weiteren Termine sind am 4. und 11. November.

Die MTB Tour – Trail ist am Sonntag, 29. Oktober von 11 bis 15 Uhr. Wenn man einen Level I Kurs absolviert hat und nun mal ganz gezielt Trails befahren möchte, der ist bei dieser Tour genau richtig! Bei dieser Schnuppertour durch den Teutoburger Wald fährt man auf technisch nicht allzu schwierigen, dafür aber schönen Wegen und Trails um Gadderbaum herum. Unser Guide hilft hier sicherlich oft mit kleinen Techniktipps weiter. Treffpunkt ist der Japanische Garten, Quellenstraße 125 in Bielefeld-Bethel um 11 Uhr.

Eigenes Material muss mitgebracht werden.

Anmeldungen sowie weitere Infos unter Tel. 0521 5251510 oder unter info@sportbund-kurse.de sowie unter www.sportbund-kurse. de.

Foto: ©Jürgen Riedel