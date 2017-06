Aussichtsturm im LWL-Freilichtmuseum Detmold am Sonntag eröffnet

Detmold. Er ist zwar nicht das größte, aber das höchste Gebäude im LWL-Freilichtmuseum Detmold. 14,2 Meter misst der neue Aussichtsturm am Rande des Sauerländer Dorfes, der am Sonntag (21.5.) im Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) eröffnet wurde. „Damit schaffen wir einen weiteren, sehr spannenden Anknüpfungspunkt an die Geschichte Westfalens, nämlich die Anfänge des Tourismus“, erklärte LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Thale, die das Gebäude auf den Namen „Aussichtsturm auf dem Königsberg“ taufte.

Bereits um 1800 ist der Begriff des Aussichtsturms nachweisbar, allgemein gebraucht wurde dieser jedoch erst im Zusammenhang mit der steigenden Anzahl gebauter Aussichtstürme ab dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Bevor touristische Aussichtstürme gebaut wurden, musste sich die Einstellung der Menschen zur Freizeit ändern. Tätigkeiten wie die Seele baumeln zu lassen, fremde Landschaften und Leute kennen zu lernen, wurden zuvor eher kritisch betrachtet, da sie scheinbar unproduktiv waren. Erst mit dem Ende des 19. Jahrhunderts war es nicht länger nur dem Adel vorbehalten, touristische Aktivitäten zu unternehmen. Auch der sonntägliche Familienausflug führte zu einer steigenden Besucherzahl und damit zum vermehrten Bau der Aussichtstürme. Weitere notwendige Voraussetzungen für Reisen in dieser Form mussten geschaffen werden wie geregelte Arbeitszeiten, die Sonntagsruhe und ein Anspruch auf planbare Urlaubsphasen.

„Dieser Aussichtsturm ergänzt unsere Museumspräsentation um eine wichtige inhaltliche Komponente: den Freizeitaspekt. Die bisherigen Reaktionen und das überaus große Interesse der Öffentlichkeit haben uns gezeigt, dass wir mit diesem Bauwerk das Museum um einen im wahrsten Sinne des Wortes weiteren Höhepunkt ergänzt haben“, ist sich LWL-Museumsdirektor Prof. Dr. Jan Carstensen sicher. Der Aussichtsturm im Freilichtmuseum ist eine Rekonstruktion nach historischen Vorbildern aus den 1920er Jahren. Originale aus dieser Zeit sind nicht mehr erhalten. „Baugenehmigungen waren früher für den Bau der Türme nicht erforderlich, zumindest haben wir keine amtlichen Bauunterlagen oder Bauzeichnungen finden können. Deshalb wurden historische Fotos zur wichtigsten Vorlagenquelle“, berichtete der Leiter des Baureferates im LWL-Freilichtmuseum Detmold, Dr. Hubertus Michels.

Die Konstruktion besteht aus Lärchen- und Eichenholz, die schräg gestellten Seiten, spezielle Winkelanschläge und das geschälte Rundholz sorgen für die nötige Wetterfestigkeit. Holz war ein kostengünstiges Material, mit dem Wander- und Heimatvereine in Eigeninitiative Aussichtstürme errichten konnten. „Typisch für das Sauerland sind hölzerne Aussichtstürme, man findet kaum Türme aus Stein oder Metall. Das Vorbild für den Aussichtsturm des Freilichtmuseums stammt aufgrund der guten historischen Fotografien aus dem bergisch-rheinischen Land, es ist jedoch nachweisbar, dass nahezu identische Aussichtstürme auch im Sauerland zu finden waren“, so Michels.

Der Aussichtsturm des LWL-Freilichtmuseums ist der einzige im Sauerland, der einen Blick auf das Hermannsdenkmal bietet. Er steht auf dem höchsten Punkt im Museumsgelände, dem Königsberg, 220 Meter über über dem Meeresspiegel.