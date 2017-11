AUBI-plus hat neues Bürohaus feierlich eingeweiht

Kraft, Wachstum und einen festen Platz – mit diesen Worten überreichte Prokurist Florian Horstmeier der Inhaberfamilie Köstring bei der Einweihungsfeier im Namen der Belegschaft einen Mammutbaum. „Er soll die Kraft symbolisieren, die die Familie Köstring in das Gebäude investiert hat, aber auch die Kraft, die das Unternehmen in Zukunft benötigt, um sich erfolgreich weiterzuentwickeln“, erklärte Horstmeier in seiner Rede.

Firmeninhaber Heiko Köstring versprach, dass der Baum einen Ehrenplatz auf dem 10.000 m2 großen Firmengelände erhalte und knüpfte an die Worte seines Vorredners an: „Mit diesem Gebäude wollen wir den AUBIanern einen Arbeitsplatz bieten, an dem sie jeden Tag mit Freude und Stolz wirksam sein und einen Beitrag für die Gesellschaft leisten können.“ Rückblick: Baubeginn im Oktober 2016, Grundsteinlegung am 15. Dezember 2016, Richt- fest am 23. März 2017, nun ist das zukunftsweisende Gebäude an der neuen Adresse bezogen. Es zeichnet sich durch eine klare Trennung in einen öffentlichen Bereich im Erdgeschoss und einen internen Bereich in den beiden Obergeschossen aus. Ausgelegt für 60 Arbeitsplätze bietet es somit weitere Expansionsmöglichkeiten. Das Herzstück des Erdgeschosses bilden die tageslichtdurchfluteten Seminarräume, die Cafeteria und das Foyer. In jedem Obergeschoss befinden sich drei Teambüros, zwei kleinere Büros, ein Besprechungsraum und eine großzügige Kommunikationszone mit einer Tee- und Kaffeebar.