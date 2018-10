Astronomie zum Anfassen auf dem Planetenweg

Mondkrater mit Spezialteleskop zu sehen

Rietberg. Am Samstag dem 20.10.2018 kann der Planetenweg in Rietberg unterm Abendhimmel erwandert werden. Schon ab 17 Uhr bis ca. 19.30 Uhr geht es auf eine kleine Wanderung entlang des Planetenweges vom Parkplatz Bibeldorf aus. Zu den einzelnen Planeten wird einiges zur Mythologie und der Besonderheit der Planeten von dem Hobbyastronomen Arnold Hoppe in Zusammenarbeit mit der VHS Reckenberg-Ems erklärt. Spannend ist es nicht nur für die Kinder ab ca. 8 Jahren mit ihren Groß-/Eltern und alle Interessierten, wie man einen Waldweg auch ohne Beleuchtung im Dunkeln folgen kann. Nach der Rückkehr bietet sich bei guter Sicht die Gelegenheit einmal mit eigenen Augen den Sternenhimmel und den Mars zu erkunden. Auch die riesigen Mondkrater können mit den Ferngläsern und einem Groß-Teleskop näher betrachtet werden. Eine Anmeldung hierzu ist nicht erforderlich.

Mehr Infos gibt es unter www.vhs-re.de und www.planetarier.net